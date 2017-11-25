قدم وزير الجيش الاسرائيلي السابق موشيه يعالون, تعازيه الحارة إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بعد الحادث الارهابي الذي استهدف أمس الجمعة مسجد الروضة في مدينة العريش شمال سيناء.

وقال يعالون الذي خلفه في منصبه افغيدور ليبرمان إن ” الإرهاب هو عدو لكل الدول والشعوب”، مشيرا إلى أن إسرائيل ومصر تستطيعان سويا دحر الإرهاب، على حد وصفه.

وزير الدفاع السابق @bogie_yaalon

يبعث بآحر التعازي للشعب المصري، إثر الاعتداء الآثم الذي ارتكبه محور الشر.

"الإرهاب هو عدو لكل الدول والشعوب الساعية للسلام والتسامح.

سوية سنقوم بدحر الإرهاب!". pic.twitter.com/B5dZuNe7Xd — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 24, 2017

وشهدت محافظة سيناء أمس الجمعة جريمة بشعة راح ضحيتها 235 شخصا، على الأقل، وجرح 109 آخرين في هجوم مسلح استهدف مسجدا في مدينة العريش، بحسب التلفزيون الرسمي في مصر.

المسلحون أقدموا على اعدام المصابين بدم بارد بعد أن فجروا عبوات ناسفة بالمسجد أثناء صلاة الجمعة, مما رفع حصيلة الضحايا والاصابات.