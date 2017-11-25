قدم وزير الجيش الاسرائيلي السابق , تعازيه الحارة إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح بعد الحادث الارهابي الذي استهدف أمس الجمعة في مدينة العريش شمال .

 

وقال يعالون الذي خلفه في منصبه افغيدور ليبرمان إن ” هو عدو لكل الدول والشعوب”، مشيرا إلى أن ومصر تستطيعان سويا دحر ، على حد وصفه.

 

وشهدت محافظة سيناء أمس الجمعة جريمة بشعة راح ضحيتها 235 شخصا، على الأقل، وجرح 109 آخرين في هجوم مسلح استهدف مسجدا في مدينة العريش، بحسب التلفزيون الرسمي في مصر.

 

المسلحون أقدموا على المصابين بدم بارد بعد أن فجروا عبوات ناسفة بالمسجد أثناء صلاة الجمعة, مما رفع حصيلة الضحايا والاصابات.

 

 