أدانت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التغطية الإعلامية المكثفة للحياة الشخصية المتعلقة بالابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مشددة على ضرورة احترام حياتها الخاصة.

ونشرت “إيفانكا” تغريدة على “تويتر” تعقيبًا على التعامل الإعلامي مع ماليا أوباما قائلاً: “يجب أن تتمتع ماليا بالخصوصية الواجب توافرها لأي أقرانها في المدرسة، خاصة وأنها شابة صغيرة”.

Malia Obama should be allowed the same privacy as her school aged peers. She is a young adult and private citizen, and should be OFF limits.

