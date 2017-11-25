أثارت فتاة تُدعى “هدير أحمد مصطفى” موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد قيامها بنشر عدة نبوءات أبرزها حدوث عملية إرهابية في مسجد الروضة .

وقالت “هدير” في تدوينة عبر حسابها بـ”فيس بوك” بتاريخ 19 نوفمبر: “هيتم تفجير مسجد الروضة في شمال سيناء يوم الجمعة 24/11/2017”.

وحققت التدوينة أمس واليوم رواجًا كبيرًا ، إذ افترض الغالبية أنها نبوءة ، إلا أن نشطاء كشفوا حقيقة “النبوءة المزعومة” لهدير ، حيث تبين أنها بعد وقوع حادث الروضة قامت بتعديل تدوينة قديمة لها ونشر تفاصيل الحادث ، ثم روجت أنها تنبأت به .

وبعد حدوث لغط وتهديدات لهذه الفتاة بالإبلاغ عنها قامت بإغلاق الحساب الخاص بها على “فيس بوك” .. إلا أن نشطاء تمكنوا من تصوير بعض التدوينات القديمة في صفحتها ، والتي كان أبرزها محاولة لبيع امتحانات تخص كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ، حيث تبين أن نبوءاتها المزعومة كانت محاولة ترويج بضاعتها في بيع الامتحانات .