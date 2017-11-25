متناسياً أن فلسطين أرضٌ محتلة، دعا الكاتب السعوديّ “حمزة بن محمد السالم‏”، إلى التطبيع صراحةً مع “إسرائيل”، وعقد اتفاق سلام معها، مروّجاً في الوقت نفسه الى سياحة السعوديين الى “إسرائيل”، مؤكداً انها ستصبح المحطة السياحية الاولى لهم.حسب مزاعمه

وكتب “السالم” تغريدةً أثارت جدلاً وردود أفعالٍ واسعة عليها، حيث قال: “اتوقع، انه اذا عقد سلام مع اسرائيل، وتسهلت الفيزا والدخول والخروج، انها ستصبح المحطة السياحية الاولى للسعوديين”.

وتابع زاعماً: “فهي -يقصد اسرائيل- من اجمل بلاد الله خلقة وتطورا.وجمعت بين روح جمال الشرق والغرب والحضارات القديمة والحديثة.ومتى تسالمنا مع اسرائيل،انحرقت ورقة اللعب بها،فالحكومة لن تقبل بالتحريض عليها”.

اتوقع،انه اذا عقد سلام مع اسرائيل، وتسهلت الفيزا والدخول والخروج، انها ستصبح المحطة السياحية الاولى للسعوديين.فهي من اجمل بلاد الله خلقة وتطورا.وجمعت بين روح جمال الشرق والغرب والحضارات القديمة والحديثة.ومتى تسالمنا مع اسرائيل،انحرقت ورقة اللعب بها،فالحكومة لن تقبل بالتحريض عليها — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

التغريدة المثيرة لاقت ردوداً غاضبة من جانب عدد كبيرٍ من المغردين، الذين اعتبروا أن الموقف من إسرائيل أنها دولة إحتلال وستبقى كذلك حتى وإن طبّعت معها الحكومات العربية وفي مقدمتها السعودية.

انتم أُناس بلا مبادئ تسيرون وفق السياسة وليس وفق الشرع .

الموقف من إسرائيل أنها دولة إحتلال وستبقى دولة إحتلال حتى وإن تصالحت معها الحكومات .

المبادئ لا تتبدل ياساده . — طارق الرويلي (@tarig1389) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

هاد مخك محشي حشي بالافكار الوسخة يللي ماخدها عن الكيان الصهيوني !! يخرب بيتك وبيتهم يا بعيد !! — Mana.b (@mana90_b) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

لو بررت رغبتك بالتطبيع بحجة سياسيه كخطر إيران وحلفائها ممكن نتفهم لكن تشطح بسالفة السياحه وكأنها اكبر همومنا و تحرض على الحكومات بطريقه غريبه — تركي العتيبي (@tu1400rki) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

إذا عقد سلام مع اسرائيل لن تكون وجهة الا أمثالك أما السعوديين الشرفاء لن يطهبوا ليفيدوا الكيان الغاصب ، ثانيا اسرائيل كيان مجرم غاصب مدان من الأمم المتحدة بجرائم مليونية فكيف بعاقل يدعمه ويريد السلام معه؟ — نواف ولد علياء!!! (@m_nssl) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

اسرائيل قتلت وهجرت ملايين العرب، قامت على نهب الدول وسلب حرياتها ، اسرائيل خطر على الأمن القومي السعودي تدري ليش؟

بفهمك

لأن خطتهم ودولتهم المزعومة تطمح لشكال وجزء من غرب السعودية !! وتروج لأن لها حق تاريخي في الجزيرة العربية !! pic.twitter.com/6mfMfgK0dm — نواف ولد علياء!!! (@m_nssl) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

بربك هل ترضى عقد اتفاق سلام مع من يقتل أخوانك ويسرق أرضهم !

حتى لو تنازل كل الحكام وخنعوا لهم

هل أنت كمسلم صاحب عقل ودين ترضاه ؟

البلاد التي تتحدث عنها ، هي بلاد المسلمين هي أرض #فلسطين

أرض آجدادي الذين تركوها غصبا

أرض الشهداء التي رويت بدمائهم

أرض مسرى الرسول وأول قبلة للمسلمين — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧

ويبدو أن هناك حملة ممنهجة يتبعها كُتاب البلاط الملكي السعودي بأوامر مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان، لتهيئة المزاج العام في السعودية خاصةً، والوطن العربي بشكلٍ عام، من أجل التطبيع مع “إسرائيل”.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة “التايمز” البريطاني، أن مفاوضات جادة وحثيثة تجري في هذه الأيام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل من أجل تطبيع العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن هذا التطبيع سيبدأ على نطاق محدود ثم يتوسع لاحقا.

يشار إلى أن مسؤولاً إسرائيلياً، رفض الكشف عن اسمه، قال لوكالة الصحافة الفرنسية في العشرين من أكتوبر الماضي، إن المسؤول السعودي الذي زار إسرائيل سرا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما أكد الصحافي الإسرائيلي أرييل كهانا الذي يعمل في أسبوعية “ماكور ريشون” اليمينية القومية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سبتمبر/أيلول الماضي، أن بن سلمان زار إسرائيل مع وفد رسمي، والتقى مسؤولين.