تداول ناشطون بموقع التواصل “” مقطعا مصورا، قالوا إنه لأمير سعودي (لم يتم التعرف عليه) وهو يهين أحد الشعراء في مجلسه بكلمات جارحة وألفاظ خارجة.

 

ويظهر “المقطع” المتداول على نطاق واسع، عدد من الشعراء بمجلس الأمير السعودي، الذي فاجأ الحضور بإهانة أحد الشعراء بعد إلقاءه .

 

حيث وبخ الأمير الشاعر بقوله:”إذا عندك شيء غير هذه القصيدة وإلا كل خراك وتوكّل على الله”، ليقف الشاعر المهان استعدادا للمغادرة مع صاحبه.

 

 

عدد كبير من النشطاء هاجموا الأمير السعودي الذي وصفوه بالمتكبر المغرور، مضيفين أن خنوع الشعب لآل سعود هو من صنع مثل هؤلاء النماذج.

 

 

 

 