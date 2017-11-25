تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا، قالوا إنه لأمير سعودي (لم يتم التعرف عليه) وهو يهين أحد الشعراء في مجلسه بكلمات جارحة وألفاظ خارجة.

ويظهر “المقطع” المتداول على نطاق واسع، عدد من الشعراء بمجلس الأمير السعودي، الذي فاجأ الحضور بإهانة أحد الشعراء بعد إلقاءه قصيدة.

حيث وبخ الأمير الشاعر بقوله:”إذا عندك شيء غير هذه القصيدة وإلا كل خراك وتوكّل على الله”، ليقف الشاعر المهان استعدادا للمغادرة مع صاحبه.

أمير سعودي متغطرس لم يصلني أسمه حتى اللحظة يهين احد الشعراء ويقول له إذا عندك شيء غير هذه القصيدة وإلا كل خراك وتوكّل على الله يعني انقلع خارج المجلس والشاعر المهان يقف للمغادرة مع صاحبه👇 pic.twitter.com/RZ42aub7CS — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) November 24, 2017

عدد كبير من النشطاء هاجموا الأمير السعودي الذي وصفوه بالمتكبر المغرور، مضيفين أن خنوع الشعب لآل سعود هو من صنع مثل هؤلاء النماذج.

اهانه وذل الله لا يبلانا — حد السيف (@_q6r974) November 24, 2017

اهانه تندا لها جبين الكرامه. ولن تغسلها الا ثوره تجرف ال سعود جرف. — Hamza Khalid (@Hamzakhalid2017) November 25, 2017

هذا امير جاهل

مو متربي سواء كان سعودي او قطري او كويتي ..

المسمى امير جاهل — سمولمير (@Abc555_) November 24, 2017