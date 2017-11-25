سجل شاهد عيان مقطع فيديو لهجوم فيل ضخم على حارس أمن يدعى “صادق رحمن” على طريق في منطقة جالبايجوري في ولاية البنغال الغربية في الهند.

وتسبب الفيل في تعطل حركة المرور عندما خرج إلى الطريق السريع بالقرب من منتزه غورومارا الوطني.

وكان صادق البالغ من العمر 40 عاما في طريقه إلى العمل في أحد البنوك عندما ترك سيارته في محاولة لالتقاط صورة مع الحيوان، لكنه فوجئ بهجوم الفيل عندما اقترب منه وبدأ بدهسه حتى الموت أمام المارة.

وتظهر اللقطات الفيل يركل جثة حارس الأمن على الطريق، وبعد نحو 15 دقيقة، اتجه الفيل إلى الغابة، لكن الضحية توفي بالفعل في مكان الحادث.