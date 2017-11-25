أثارت خسارة “” السعودي بالظفر بكأس دوري أبطال آسيا أمام نظيره الياباني ” ” بهدف دون رد موجة شماتة كبيرة وساخرة من قبل السعوديين المشجعين لغريمه المحلي وكذلك أندية الأهلي والاتحاد.

 

وبمناسبة الخسارة التي مني بها نادي “الهلال” نشر العديد من المغردين السعوديين مقاطع فيديو تعبر عن فرحتهم الكبيرة بخسارته، في حين أطلق مغردون فيديوهات ساخرة.

 

ولم يقف الأمر عند حد التعبير عن الفرحة والسخرية بشكل طبيعي، بل أقدم بعضهم على نحر الجمال فرحا بهذه المناسبة.

 

وواصل الآلاف من المغردين السعوديين نشر الفيديوهات الساخرة من نادي “الهلال” مؤكدين بأن العالمية صعبة عليه.

وتوج أوراوا ريد دياموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه الهلال السعودي 1 / صفر السبت في إياب الدور النهائي على ملعب “سايتاما 2002”.

 

وكان أوراوا قد أنهى مباراة الذهاب أمام الهلال التي أقيمت في يوم السبت الماضي بالتعادل 1 / 1 ، وبذلك يفوز الفريق الياباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 .