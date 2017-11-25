أثارت خسارة “نادي الهلال” السعودي بالظفر بكأس دوري أبطال آسيا أمام نظيره الياباني ” أوراوا ريد دايمونز” بهدف دون رد موجة شماتة كبيرة وساخرة من قبل السعوديين المشجعين لغريمه المحلي نادي النصر وكذلك أندية الأهلي والاتحاد.

وبمناسبة الخسارة التي مني بها نادي “الهلال” نشر العديد من المغردين السعوديين مقاطع فيديو تعبر عن فرحتهم الكبيرة بخسارته، في حين أطلق مغردون فيديوهات ساخرة.

ولم يقف الأمر عند حد التعبير عن الفرحة والسخرية بشكل طبيعي، بل أقدم بعضهم على نحر الجمال فرحا بهذه المناسبة.

وواصل الآلاف من المغردين السعوديين نشر الفيديوهات الساخرة من نادي “الهلال” مؤكدين بأن العالمية صعبة عليه.

#جماهير_النصر_ملوك_الطقطقه

انتهى اليوم الاول من الطقطقة الله يعين ، باقي 364 يوم 😂😂😂😂😂😂#العالميه_صعبه_قويه

تصبحون ع خيررر 😍🌸 pic.twitter.com/WYfxcqBLik — خالد البابطين (@khaledbabtain) November 25, 2017

#جماهير_النصر_ملوك_الطقطقه

فرحة الأمة النصراوي والاتحاد والأهلي والخ pic.twitter.com/CRKZVvTRXf — ابو احمد (@alres333111) November 26, 2017

📌

غابت القنوات الناقلة والقنوات الشعبية عن فرحة شعب فرصدها الإعلام الجديد..

الله يديم أفراح الشعب#الهلال_اوراوار #العالميه_صعبه_قويه pic.twitter.com/exCil56pfJ — AZIZ (@a_altamimi11) November 25, 2017

صياحهم وبكائياتهم في كل مكان نحمدك

ونشكرك يارب العالمين على هذه النعمه 😍

فريق حصل على كل أنواع الدعم المنتخب

السعودي لم يحظى بها أنديه سعوديه لعبت

نهائي آسيا لم تُدعَم مثله ومع ذلك فاشل ..#السعودية #النصر #الهلال #الاهلي#الاتحاد #العالميه_صعبة_قوية #اسيا pic.twitter.com/KvHyaTqx65 — SAAD ABUHAIMED (@altamimi_s1) November 26, 2017

وتوج أوراوا ريد دياموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه الهلال السعودي 1 / صفر السبت في إياب الدور النهائي على ملعب “سايتاما 2002”.

وكان أوراوا قد أنهى مباراة الذهاب أمام الهلال التي أقيمت في الرياض يوم السبت الماضي بالتعادل 1 / 1 ، وبذلك يفوز الفريق الياباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 .