قال الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، إن مؤشرات سياسية وشواهد تشير إلى أن نائب رئيس النظام السوري السابق “فاروق الشرع” سيكون هو القائد الجديد للمرحلة الانتقالية في سوريا خلفا لرئيس النظام الحالي بشار الأسد.

وقال “ريان” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”ظهور سياسي جديد لفاروق الشرع ، برفقة وزير الخارجية وسفير سوريا السابق في تركيا ، يبدو انه إستلم إدارة ملف المرحلة الإنتقالية في #سوريا ؟”

ظهور سياسي جديد لفاروق الشرع ، برفقة وزير الخارجية وسفير سوريا السابق في تركيا ، يبدو انه إستلم إدارة ملف المرحلة الإنتقالية في #سوريا ؟ الخليج #مصر pic.twitter.com/adca9fzj70 — جمال ريان (@jamalrayyan) November 25, 2017

وأكد مذيع الجزيرة في تغريدة أخرى، أنه في حال قام “الشرع” بزيارة سوتشي الروسية خلال يومين، فإن ذلك يعني أنه هو القائد السوري الجديد للمرحلة الانتقالية في سوريا خلافاً لرئيس النظام الحالي بشار الأسد.

في حال قام فاروق الشرع بزيارة سوتشي الروسية خلال يومين فإن ذلك يؤكد انه القائد السوري الجديد للمرحلة الانتقالية في سوريا خلافاً لرئيس النظام الحالي “بشار الأسد #سوريا pic.twitter.com/wnAmnHT1vQ — جمال ريان (@jamalrayyan) November 25, 2017

وأكدت مصادر سورية، أن اجتماعاً حصل بين رئيس النظام السوري “بشار الأسد” ونائب الرئيس السابق “فاروق الشرع” بحضور وفد روسي يمثل الرئيس “فلاديمير بوتين” ووفد أمريكي يمثل الرئيس “دونالد ترامب” لبحث المرحلة الانتقالية التي سيرأسها “الشرع”.

وقالت المصادر وفقا لما نقلته صحف محلية، إن “الشرع” شارك باجتماع مغلق مع بشار الأسد ووفد روسي ممثلا لبوتين ووفد أمريكي ممثلا لترامب في القصر الجمهوري بدمشق والحديث بينهم عن مرحلة انتقالية بقيادة الشرع.

وكان الرئيسان بوتين وترامب أكدا في بيانهما المشترك الذي صدر 11 نوفمبر الجاري تسوية الأزمة السورية ضمن إطار عملية جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ودعوا جميع الأطراف السورية إلى المشاركة بنشاط في العملية السياسية في جنيف ودعم الجهود الرامية إلى ضمان نجاحها.