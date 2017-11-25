قال الإعلامي والمذيع البارز بقناة “، إن مؤشرات سياسية وشواهد تشير إلى أن نائب رئيس السابق “” سيكون هو القائد الجديد للمرحلة الانتقالية في خلفا لرئيس النظام الحالي .

 

وقال “ريان” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”” رصدتها (وطن):”ظهور سياسي جديد لفاروق الشرع ، برفقة وزير الخارجية وسفير سوريا السابق في تركيا ، يبدو انه  إستلم إدارة  ملف المرحلة الإنتقالية في #سوريا ؟”

 

 

وأكد مذيع الجزيرة في تغريدة أخرى، أنه في حال قام “الشرع” بزيارة سوتشي الروسية خلال يومين، فإن ذلك يعني أنه هو القائد السوري الجديد للمرحلة الانتقالية في سوريا خلافاً لرئيس النظام الحالي بشار الأسد.

 

 

وأكدت مصادر سورية، أن اجتماعاً حصل بين رئيس النظام السوري “بشار الأسد” ونائب الرئيس السابق “فاروق الشرع” بحضور وفد روسي يمثل الرئيس “فلاديمير بوتين” ووفد أمريكي يمثل الرئيس “دونالد ترامب” لبحث المرحلة الانتقالية التي سيرأسها “الشرع”.

 

وقالت المصادر وفقا لما نقلته صحف محلية، إن “الشرع” شارك باجتماع مغلق مع بشار الأسد ووفد روسي ممثلا لبوتين ووفد أمريكي ممثلا لترامب في القصر الجمهوري بدمشق والحديث بينهم عن مرحلة انتقالية بقيادة الشرع.

 

وكان الرئيسان بوتين وترامب أكدا في بيانهما المشترك الذي صدر 11 نوفمبر الجاري تسوية الأزمة السورية ضمن إطار عملية جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ودعوا جميع الأطراف السورية إلى المشاركة بنشاط في العملية السياسية في جنيف ودعم الجهود الرامية إلى ضمان نجاحها.