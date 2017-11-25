زعمت صحيفة “عكاظ” السعودية, وجود مخطط “إرهابي” قطر يستهدف تخريب السعودية والإمارات بتنفيذ عمليات إرهابية. حسب ادعاءها.

وقالت الصحيفة المعروف عنها قربها من الديوان الملكي السعودي في روايتها الخيالية إن المخطط كشف عنه بعد 24 ساعة فقط من إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن قائمة الإرهاب الثالثة المدعومة من قطر- زاعمة أن قطر تقود مخطط تخريبي من المنتظر أن ينفذه عناصر مرتزقة من دولتين أفريقيتين. حسب روايتها.

وزعمت الصحيفة السعودية أن السلطات القطرية نسقت مع المنشق السعودي سعد الفقيه لتنفيذ المخطط التخريبي والذي خصصت قطر له مبلغ 75 مليون ريال قطري، لتوفير التجهيزات المادية واللوجيستية اللازمة لمخططتها.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم المنشق الفقيه في مخططات دعم الأعمال الإرهابية، حيث سبق وأن تورط في عمليات دعم مباشر وغير مباشر لعمليات إرهابية لتنظيم القاعدة.

وفي سياق محاولة تشويه قطر قالت الصحيفة أن قطر سعت إلى تجنيد عناصر مرتزقة من كينيا والصومال لتنفيذ ما قالت عنها “العمليات الإرهابية”، وهو ما يبرر ورود اسم محمد أتم القيادي في حركة الشباب الصومالية ضمن القائمة الثالثة للإرهاب التي أصدرتها دول المقاطعة الأربعة.