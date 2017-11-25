فجر المغرد الشهير “مجتهد” الذي يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل بسبب تسريباته من داخل أروقة الحكم بالسعودية، مفاجآت جديدة تكشف لأول مرة عن عملية احتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري في الرياض على يد ولي العهد السعودي أوائل نوفمبر الجاري.

وكان “مجتهد” هو أول من أكد أن “الحريري” محتجز بالرياض، الأمر الذي وثقته بعد ذلك وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات الأنباء العالمية.

كما كان المغرد الشهير “مجتهد” أيضا هو أول من أشار إلى أن سبب احتجاز “الحريري” من قبل ابن سلمان هو إجباره على التنازل عن ملياراته التي يملكها باسمه واسم العائلة ( وليس باسم سعودي أوجيه) في حسابات تابعة له بالخارج.

وقال “مجتهد” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وكشف فيها عن جزءاً كبيراً من اللغز المحيط بهذه القضية المثيرة للجدل:”قبل أن استطرد بتفصيل ما حصل بعد ذلك أشير إلى أن الحريري لديه عدة مليارات في الخارج كانت حصيلة عمل سعودي أوجيه لعقود في مشاريع كبرى في المملكة”.

وأضاف: “كما أشير إلى أن ابن سلمان حرم سعودي أوجيه من مستخلصاتها لإجبار الحريري على تسليمها لشركته “نسما” ولكن الحريري رفض مما اضطر الشركة للإفلاس”.

وقبل أن استطرد بتفصيل ما حصل بعد ذلك أشير إلى أن الحريري لديه عدة مليارات في الخارج كانت حصيلة عمل سعودي أوجيه لعقود في مشاريع كبرى في المملكة

كما أشير إلى أن ابن سلمان حرم سعودي أوجيه من مستخلصاتها لإجبار الحريري على تسليمها لشركته “نسما” ولكن الحريري رفض مما اضطر الشركة للإفلاس — مجتهد (@mujtahidd) November 25, 2017

وعن التفاصيل ذكر مجتهد أن “ابن سلمان” كان قد أغرى “الحريري” بالقدوم للرياض وذلك بوعده دفع كل مستخلصات شركة سعودي أوجيه وإعادتها لنشاط كامل فجاء متحمسا.

ولكن بعد قدومه تم التعامل معه أمنيا وأجبر على الاستقالة لحرمانه من الحصانة الدولية ظنا من “ابن سلمان” أنه لا يحتاج غير ذلك لإبقائه محتجزا إلى أن يتنازل عما لديه من مليارات.. بحسب رواية “مجتهد”.

وكان ابن سلمان قد أغرى الحريري بالقدوم للرياض وذلك بوعده دفع كل مستخلصات الشركة وإعادتها لنشاط كامل فجاء متحمسا

وبعد قدومه تم التعامل معه أمنيا وأجبر على الاستقالة لحرمانه من الحصانة الدولية ظنا من ابن سلمان أنه لا يحتاج غير ذلك لإبقائه محتجزا إلى أن يتنازل عما لديه من مليارات — مجتهد (@mujtahidd) November 25, 2017

ويكشف مجتهد تفاصيل أكثر عن ملابسات احتجاز “الحريري” ويقول : “في الفترة الأولى من احتجازه كان الحريري في وضع نفسي سيء وصدمة عنيفة وعلى شافة الانهيار لأنه لم يتعود على مثل هذا الوضع المخيف وكان يشعر أنه سيسجن ولن يكترث به أحد بعد أن عزله ابن سلمان عن العالم تقريبا وكاد أن يقدم التنازل لولا تحرك الأمريكان والفرنسيين”.

في الفترة الأولى من احتجازه كان الحريري في وضع نفسي سيء وصدمة عنيفة وعلى شافة الانهيار لأنه لم يتعود على مثل هذا الوضع المخيف وكان يشعر أنه سيسجن ولن يكترث به أحد بعد أن عزله ابن سلمان عن العالم تقريبا وكاد أن يقدم التنازل لولا تحرك الأمريكان والفرنسيين — مجتهد (@mujtahidd) November 25, 2017

وتابع “بعد زيارة السفير الأمريكي والفرنسي استرجع الحريري معنوياته وأحس أنه سيكون في الموقف الأقوى خاصة وأن السفيرين وعداه أن الدولتين لن تقبلا باحتجازه لكن يفضلان أن يتم حل المشكلة دون أن تتحول القضية إلى فضيحة دولية تحرجهما مع السعودية لكنه تطمأن تماما أنه لن يصيبه سوء إلى أن يغادر”.

بعد زيارة السفير الأمريكي والفرنسي استرجع الحريري معنوياته وأحس أنه سيكون في الموقف الأقوى خاصة وأن السفيرين وعداه أن الدولتين لن تقبلا باحتجازه لكن يفضلان أن يتم حل المشكلة دون أن تتحول القضية إلى فضيحة دولية تحرجهما مع السعودية لكنه تطمأن تماما أنه لن يصيبه سوء إلى أن يغادر — مجتهد (@mujtahidd) November 25, 2017

في هذه اللحظة قرر “الحريري” أن يقلب الطاولة على “ابن سلمان”.

ويكمل “مجتهد” تسريباته أنه حين أحس الحريري بأن أمريكا وفرنسا سترغمان “ابن سلمان” على عودته للبنان وإلغاء الاستقالة، قرر أن يقلب الطاولة ويرفض التنازل مطلقا ويبتز “ابن سلمان” بأنه سيبوح بكل ما حصل له إن لم يبادر ابن سلمان بحل مشكلة سعودي أوجيه ويدفع كامل مستحقاتها ويسمح بعودتها للنشاط.

وحين أحس الحريري بأن أمريكا وفرنسا سترغمان ابن سلمان على عودته للبنان وإلغاء الاستقالة قرر أن يقلب الطاولة ويرفض التنازل مطلقا ويبتز ابن سلمان بأنه سيبوح بكل ما حصل له إن لم يبادر ابن سلمان بحل مشكلة سعودي أوجيه ويدفع كامل مستحقاتها ويسمح بعودتها للنشاط 🙂 — مجتهد (@mujtahidd) November 25, 2017

واستطرد: “ولم يجد ابن سلمان بدا من الخنوع ووافق على سداد كامل مستحقات سعودي أوجيه شرط أن لا يتكلم الحريري عما حصل ووافق الحريري على ذلك، كما وعد ابن سلمان بأن يعيد سعودي أوجيه للنشاط ( وإكرامية زيادة ) إذا حرص الحريري على نفي احتجازه بالكامل وهذا يبدو أن الحريري تردد فيه وطلب مهلة”.

ولم يجد ابن سلمان بدا من الخنوع ووافق على سداد كامل مستحقات سعودي أوجيه شرط أن لا يتكلم الحريري عما حصل ووافق الحريري على ذلك كما وعد ابن سلمان بأن يعيد سعودي أوجيه للنشاط ( وإكرامية زيادة ) إذا حرص الحريري على نفي احتجازه بالكامل وهذا يبدو أن الحريري تردد فيه وطلب مهلة — مجتهد (@mujtahidd) November 25, 2017

واختتم “مجتهد” تغريداته بالقول:”ربما ستلاحظون في المستقبل القريب سكوت الحريري عما حصل له وسداد كامل رواتب العاملين في سعودي أوجيه والمقاولين بالباطن والشركات المساندة”. مضيفا “أما إذا تكلم الحريري علنا بدفاع عن الرواية السعودية فسترون عودة سعودي أوجيه لكامل نشاطها قريبا أو ما يكافيء ذلك من ” إكرامية ” كبيرة”.

وربما ستلاحظون في المستقبل القريب سكوت الحريري عما حصل له وسداد كامل رواتب العاملين في سعودي أوجيه والمقاولين بالباطن والشركات المساندة

أما إذا تكلم الحريري علنا بدفاع عن الرواية السعودية فسترون عودة سعودي أوجيه لكامل نشاطها قريبا أو ما يكافيء ذلك من ” إكرامية ” كبيرة — مجتهد (@mujtahidd) November 25, 2017

جديرٌ بالذّكر أن “الحريري” تراجع عن الاستقالة عندما وصل إلى لبنان والتقى الرئيس ميشال عون.