يصر في عهد “ابن سلمان” على السقوط والانحدار في طريق أبعد ما يكون عن المهنية، وفي آخر “شطحات” إعلام ولي العهد خرج مذيع بقناة  ليصرح بأن سلطات المملكة ألقت القبض على عدد من بينهم 2638 مواطن قطري.. حسب زعمه.

 

وقال المذيع أثناء الفقرة الإخبارية بالقناة، إن السعودية بصدد فرض غرامة 20 ألف ريال على كل متسول يتم القبض عليه، حيث يناقش مجلس الشورى مشروع نظام الجديد والذي يحرم المتسولين الأجانب من دخول السعودية لمدة 5 سنوات متتالية.

 

ليكمل تصريحاته التي تسببت بموجة من السخرية عبر شبكات مواقع التواصل: “وبحسب تقرير وزارة لشؤون الاجتماعية الأخير فقد تم القبض على أكثر من 23 ألف متسول خلال العام الماضي بينهم 2638 مواطنا قطري”.

 

وتم تناقل فيديو المذيع السعودي على نطاق واسع بين النشطاء، الذين أمطروه بعاصفة من التعليقات الساخرة والردود اللاذعة.

قطر الأعلى عالمياً في متوسط دخل الفرد..

 

وحافظت قطر على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، حيث وصل إلى 129 ألف دولار سنوياً، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016.

 

وبحسب مسح لوكالة “الأناضول”، واستناداً إلى معطيات نشرها صندوق النقد والبنك الدوليين أخيراً، حافظت قطر، ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم، على المركز الأول وفق حساب “تعادل القوة الشرائية” بـ129 ألفاً و726 دولاراً سنوياً.