MBC تدعي ان السعودي ضبطت أكثر من الفي متسول قطري في المملكة

يصر الإعلام السعودي في عهد “ابن سلمان” على السقوط والانحدار في طريق أبعد ما يكون عن المهنية، وفي آخر “شطحات” إعلام ولي العهد خرج مذيع بقناة MBC السعودية ليصرح بأن سلطات المملكة ألقت القبض على عدد من المتسولين بينهم 2638 مواطن قطري.. حسب زعمه.

وقال المذيع أثناء الفقرة الإخبارية بالقناة، إن السعودية بصدد فرض غرامة 20 ألف ريال على كل متسول يتم القبض عليه، حيث يناقش مجلس الشورى مشروع نظام مكافحة التسول الجديد والذي يحرم المتسولين الأجانب من دخول السعودية لمدة 5 سنوات متتالية.

ليكمل تصريحاته التي تسببت بموجة من السخرية عبر شبكات مواقع التواصل: “وبحسب تقرير وزارة لشؤون الاجتماعية الأخير فقد تم القبض على أكثر من 23 ألف متسول خلال العام الماضي بينهم 2638 مواطنا قطري”.

اضحكوا اضحكوا

انت يا الي هناك ضحكت

فيه واحد هناك لسه مضحكش

السعودية تعلن عن القبض على ٢٦٣٨ متسول قطري 😂😂😂😂

اهو المقطع ده فشر عادل امام

حماده سلطان بتاع النكت يعود من جديد 😂#ماعرفنا_ياقطر pic.twitter.com/rn0ukn44hv — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) November 25, 2017

وتم تناقل فيديو المذيع السعودي على نطاق واسع بين النشطاء، الذين أمطروه بعاصفة من التعليقات الساخرة والردود اللاذعة.

#ماعرفنا_ياقطر

يقول أكثر من ٢٠٠٠ متسول قطري في السعودية ،، حتى في الخيال ما تركب 😂🤣

عيرني بعيارته وركبني حمارته #الأزمة_الخليجية #دول_الحصار pic.twitter.com/MCBt5paNcE — بن جبر -قطر المحاصرة (@hLVflgtWlHGwo8s) November 25, 2017

ما تشوف في قطر متسول واحد لا قطري او غيره لكن في السعوديه منتشرين في كل مكان….اللهم لك الحمد على النعمه….و وساختهم وامراضهم يرمونها على قطر…..حتى الحمار ماراح يصدقه — Dalia🌹❤️ (@Dala143I) November 25, 2017

وانت الصادق من استوت الدنيا ومن انعرفت قطر من فضل ربي عليها وعلى مر العصور والحكام اللي حكموها ما طلع متسول قطري واحد … هذيل افصخوا الحيا وتعدوا مرحله الفجر في الخصومه — بخوته أرطغال القطرية (@CheerfulJaaz) November 25, 2017

القبض على أكثر من ٢٠٠٠ متسول قطري في السعودية، أكثر نكتة أضحكت الشعب السعودي على إعلامه المفبرك😂 pic.twitter.com/HPlB7qfgjd — د. خالد رحيمي (@KhalidRahimi) November 25, 2017

آخر نكته: تقرير يدعي القبض عن ٢٠٠٠ قطري متسول في السعوديه

الحمدلله #تميم_المجد مب مخلي احد من شعبه يحتاج للتسول

مب مثل الدب الداشر اللي يلهط الأولي والتالي ويستخري عليكم pic.twitter.com/9z2rHHPraB — حسين آل إسحاق 🇶🇦 (@hialishaq) November 25, 2017

قطر الأعلى عالمياً في متوسط دخل الفرد..

وحافظت قطر على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، حيث وصل إلى 129 ألف دولار سنوياً، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016.

وبحسب مسح لوكالة “الأناضول”، واستناداً إلى معطيات نشرها صندوق النقد والبنك الدوليين أخيراً، حافظت قطر، ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم، على المركز الأول وفق حساب “تعادل القوة الشرائية” بـ129 ألفاً و726 دولاراً سنوياً.