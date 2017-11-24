انتشر عبر مواقع التواصل، عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة للحادث الإرهابي الذي ضرب #مسجد_الروضة بشمال في مصر، وأسفر عن مقتل 235 شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين من المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة .

 

وترصد لكم (وطن) أبرز الصور والمقاطع المصورة المتداولة للحادث، فضلا عن تغريدات النشطاء المنددة بالحادث الإرهابي الغاشم.

 

أول فيديو من داخل بعد المجزرة…

لم يمر على حادث #العريش الإرهابي واستهداف المصلين داخل مسجد “الروضة” في مصر ساعة كاملة، حتى تصدر عدد من الهاشتاغات “التريند” المصري بموقع التواصل “تويتر” تنديدا بالحادث الغاشم.

شاهد.. لقطات من أمام المستشفيات في العريش التي نقل اليها ضحايا

ردود أفعال منددة للحادث الإرهابي بمسجد الروضة بالعريش..

وتحت هاشتاغات “#العريش” و “#Sinai” و”#تفجير_مسجد_الروضه”، دونت آلاف التغريدات المنددة بالحادث الإرهابي.

“شاهد”.. لماذا تم استهداف مسجد العريش؟

ودعا المغردون للضحايا بالرحمة فى تعليقاتهم، وطالبوا السلطات بضرورة وسرعة التوصل لمرتكبي الحادث الغاشم ومحاسبتهم.

وقتل 235 شخصا، على الأقل، وجرح 109 آخرين في هجوم مسلح استهدف مسجدا في محافظة ، بحسب التلفزيون الرسمي في مصر.

 

وتعهد رئيس “برد غاشم” على الهجوم.

 

وأوضح متحدث باسم وزارة الصحة أن المسلحين استهدفوا المسجد بعبوة ناسفة وأسلحة آلية.

 

وتفيد تقارير بأن المهاجمين استهدفوا سيارات الإسعاف التي هرعت لنقل الضحايا.

 

وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والأردن والبحرين الهجوم الذي وقع أثناء صلاة الجمعة.

 

وقال “ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر للشهداء واستعادة الأمن والاستقرار خلال الفترة القليلة القادمة”.

 

حداد لمدة 3 أيام

 

وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام في البلاد لثلاثة أيام، ووصفت الهجوم بأنه “عمل غادر خسيس”.

 

وأكدت في بيان على أنه “لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، وأن يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعم أو مول أو حرض على ارتكاب هذا الاعتداء الجبان”.

 

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المسلحون استخدموا قذائف صاروخية من طراز (أر بي جي)…

 

وقال تقرير أولي للنيابة العامة المصرية إن “المسلحين الذين هاجموا مسجد الروضة بالعريش بشمال سيناء اليوم استخدموا قذائف صاروخية من طراز (أر بي جي) في الهجوم”.

وأضاف أن المعاينة المبدئية لموقع الهجوم “أظهرت أن المهاجمين استخدموا أيضا بنادق آلية (رشاشات) حيث أطلقوا أعيرة نارية بكثافة شديدة صوب المصلين بداخل المسجد”.

 

وقدرت أعداد المصلين بالمسجد بنحو 400 مصل، فيما اعتبر تفسيرا لارتفاع عدد القتلى.

 

وشهدت سيناء العديد من الهجمات التي استهدفت في أغلبها رجال الأمن والجيش خلال الأعوام الأخيرة.

 

وتظهر صور لمكان الحادث العديد من الضحايا مخضبين بالدماء داخل المسجد.

 

“بي بي سي” تكشف حقيقة الحادث

 

وأوضح سكان محليون وصحفيون مقيمون في العريش لبي بي سي أن “المسجد الذي استهدف تقوم عليه تسمى بالطريقة الجريرية، والتي يكفرها المتشددون، ومعظم مرتادوه من قبيلة السواركة التي تساند الجيش والشرطة بشكل واضح ضد المسلحين.”

 

وبحسب مصادر قبلية وسكان في مدينة العريش، فإن المسجد يقع على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة العريش بقرية الروضة.

 

وقد هرعت العشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

لكن أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، قال لوسائل إعلام محلية إنه تم استهداف سيارات الإسعاف التي تنقل الضحايا.

 

وأعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء حالة الطوارئ إلى الحد الأقصى في جميع المستشفيات الحكومية.

 

وصدرت نداءات للمواطنين بالتوجه للمستشفيات للتبرع بالدم.