انتشر عبر مواقع التواصل، عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة للحادث الإرهابي الذي ضرب #مسجد_الروضة بشمال سيناء في مصر، وأسفر عن مقتل 235 شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين من المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة .

وترصد لكم (وطن) أبرز الصور والمقاطع المصورة المتداولة للحادث، فضلا عن تغريدات النشطاء المنددة بالحادث الإرهابي الغاشم.

أول فيديو من داخل مسجد الروضة بعد المجزرة…

لم يمر على حادث #العريش الإرهابي واستهداف المصلين داخل مسجد “الروضة” في مصر ساعة كاملة، حتى تصدر عدد من الهاشتاغات “التريند” المصري بموقع التواصل “تويتر” تنديدا بالحادث الغاشم.

عملية ارهابية جبانه وقذره من الإرهابيين وهذة المره في مسجد قرب #العريش ، ابعد هذا تعدي على حرمات الله ؟ خالص التعازي لاسر الشهداء ولكل أهل ارض الكنانه ، الله يحفظ #مصر واهلها🇪🇬 #Sinai#سيناء pic.twitter.com/OGD8ylzxmv — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

قتلوا أبناء الجمعه ، وقتلوا أبناء الأحد

ولا زال أصحاب السبت أمنين !#العريش — مزعج مصر 💀❗ (@HoudaCris) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

شاهد.. لقطات من أمام المستشفيات في العريش التي نقل اليها ضحايا تفجير مسجد الروضة

ردود أفعال منددة للحادث الإرهابي بمسجد الروضة بالعريش..

وتحت هاشتاغات “#العريش” و “#Sinai” و”#تفجير_مسجد_الروضه”، دونت آلاف التغريدات المنددة بالحادث الإرهابي.

( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ، لهم في الدنيا خزي ولهم في الأخرة عذاب عظيم ) اللهم ارحم شهدائنا واشفي مصابينا وانتقم من كل من دبر وخطط ونفذ .#العريش — Vampire o.O™ (@_true_illusion) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

مطلوب التبرع بالدم لمصابى مسجد الروضه بمستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد.. حسبنا الله ونعم الوكيل #العريش #بير_العبد — Engy Alaa (@engyalaa) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

“شاهد”.. لماذا تم استهداف مسجد العريش؟

ودعا المغردون للضحايا بالرحمة فى تعليقاتهم، وطالبوا السلطات بضرورة وسرعة التوصل لمرتكبي الحادث الغاشم ومحاسبتهم.

خالص التعازي للشعب المصري العزيز ولاهالي الشهداء وربنا يرحمهم وحسبنا الله ونعم الوكيل #العريش #تفجير_مسجد_الروضه #mohammadabbas — Manal_Abbas🎈 (@ManalMo82064600) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

٢٠١٧ دى مليانه سواد بشكل مش طبيعى تقريبا الايام البيضا اللى فيها يتعدو عالصوابع .#العريش

#Sinai — Hany Fawzy (@Hany0o) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وقتل 235 شخصا، على الأقل، وجرح 109 آخرين في هجوم مسلح استهدف مسجدا في محافظة شمال سيناء، بحسب التلفزيون الرسمي في مصر.

وتعهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي “برد غاشم” على الهجوم.

وأوضح متحدث باسم وزارة الصحة أن المسلحين استهدفوا المسجد بعبوة ناسفة وأسلحة آلية.

وتفيد تقارير بأن المهاجمين استهدفوا سيارات الإسعاف التي هرعت لنقل الضحايا.

وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والأردن والبحرين الهجوم الذي وقع أثناء صلاة الجمعة.

وقال السيسي “ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر للشهداء واستعادة الأمن والاستقرار خلال الفترة القليلة القادمة”.

حداد لمدة 3 أيام

وأعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام في البلاد لثلاثة أيام، ووصفت الهجوم بأنه “عمل غادر خسيس”.

وأكدت في بيان على أنه “لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، وأن يد العدالة ستطول كل من شارك، وساهم، ودعم أو مول أو حرض على ارتكاب هذا الاعتداء الجبان”.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المسلحون استخدموا قذائف صاروخية من طراز (أر بي جي)…

وقال تقرير أولي للنيابة العامة المصرية إن “المسلحين الذين هاجموا مسجد الروضة بالعريش بشمال سيناء اليوم استخدموا قذائف صاروخية من طراز (أر بي جي) في الهجوم”.

وأضاف أن المعاينة المبدئية لموقع الهجوم “أظهرت أن المهاجمين استخدموا أيضا بنادق آلية (رشاشات) حيث أطلقوا أعيرة نارية بكثافة شديدة صوب المصلين بداخل المسجد”.

وقدرت أعداد المصلين بالمسجد بنحو 400 مصل، فيما اعتبر تفسيرا لارتفاع عدد القتلى.

وشهدت سيناء العديد من الهجمات التي استهدفت في أغلبها رجال الأمن والجيش خلال الأعوام الأخيرة.

وتظهر صور لمكان الحادث العديد من الضحايا مخضبين بالدماء داخل المسجد.

“بي بي سي” تكشف حقيقة الحادث

وأوضح سكان محليون وصحفيون مقيمون في العريش لبي بي سي أن “المسجد الذي استهدف تقوم عليه جماعة صوفية تسمى بالطريقة الصوفية الجريرية، والتي يكفرها المتشددون، ومعظم مرتادوه من قبيلة السواركة التي تساند الجيش والشرطة بشكل واضح ضد المسلحين.”

وبحسب مصادر قبلية وسكان في مدينة العريش، فإن المسجد يقع على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة العريش بقرية الروضة.

وقد هرعت العشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

لكن أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، قال لوسائل إعلام محلية إنه تم استهداف سيارات الإسعاف التي تنقل الضحايا.

وأعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء حالة الطوارئ إلى الحد الأقصى في جميع المستشفيات الحكومية.

وصدرت نداءات للمواطنين بالتوجه للمستشفيات للتبرع بالدم.