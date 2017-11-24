بعد الفشل المتواصل من قبل دول الحصار في ثني إرادة قطر، أطلق عدد من الفنانين السعوديين والإماراتيين أغنية جديدة ضد قطر وحكومتها تضمنت العديد من الشتائم والتهديدات.

وشارك في أداء الأغنية التي ألفها المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ بعنوان: “ما عرفنا يا قطر” محمد عبده وحسين الجسمي ورابح صقر، وعبادي الجوهر، وماجد المهندس، ووليد الشامي، وغالبيتهم شاركوا في الأغنية السابقة “علم قطر” بعد مرور أسابيع على الأزمة الخليجية.

ووفقا لكلمات الأغنية: “ماعرفنا يا قطر.. وش وضعكم، ‏وشكّنا فيكم.. تأكد باليقين، ‏يوم شفنا.. في العروبة وقعكم، ‏يا خيانات لها.. يندى الجبين”.

وفي تهديد لقطر، جاء في الأغنية: “كان يتوجب علينا ردعكم وكل قاسي تحت سطوتنا يلين، وكان ملزوم علينا منعكم، وعن فعول أقزامكم تبت يدين”.

وتتابع: “يوم خليتوا الخيانة شرعكم، ثم شفتوا مننا الحق المبين”.

وأضاف المطربون في تهديد آخر: “خطنا أحمر، ويوجب خلعكم، والوطن دونه رجال موحدين، يا غروس الشر واجب قلعكم، من تماديتوا وحنا صابرين”.

وأعلن المطربون أن لا علاقة ود تربط بين قطر والسعودية، إذ جاء بالأغنية: “ما أنتم بربع، ولا احنا ربعكم.. دامكم من كل طيب فارغين”.

وتابع المطربون: “وإن قطعناكم حلال قطعكم، تعطب اليسرى وتقطعها اليمين، من مضرتكم ما شفنا نفعكم، ومع صهاينة العرب متصهينين”.

من جانبهم، سخر المغردون القطريون من الأغنية الجديدة، مؤكدين بان دول الحصار لم تستطع إدانة قطر فلجأت للفن الهابط، مشيرين إلى أن استمرارها في إنتاج الاغاني دليل على الإفلاس.

#ماعرفنا_ياقطر

دول #الحصار لم تستطيع ادانة #قطر بالأدلة فإستعانت بالفن الهابط ومطربين الغفله وهذا ان دل دل على قلة الحيله

وهذا ما يزيدنا تماسك وقوه 🇶🇦 — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وتأتي على قدر الكرام المكارم

وتعظم في عين الصغير صغارها

وتصغر في عين العظيم العظائم

ثم يستطرد المتنبي قائلاً:

وما ضرّها خلق بغير مخالب

وقد خُلقت أسيافه والقوائم#ماعرفنا_ياقطر@Turki_alalshikh — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

يقولون مشكلة قطر صغيرة ولكن خسروا بسبب هذه المشكلة الصغيرة كرامتهم وملياراتهم ومبادئهم واخلاقهم وهيبتهم ووقارهم وسمعتهم حتى وزارهم على شفا حفرة ويسقط ! #ماعرفنا_ياقطر — فهد العمادي (@fahedalemadi) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

النظام السعودي الفاشي والعنصري والمتصهين مؤخرا

يعتقد بان الأغاني الهابطة من المرتزقة سلاح نوعي ومؤثر في الأزمة الخليجية #ماعرفنا_ياقطر — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧