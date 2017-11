أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حادث العريش الإرهابي في مصر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 235 شخصاً في تفجير عبوة ناسفة بمسجد “الروضة” في شمال سيناء تبعه إطلاق نار بشكل عشوائي على المصلين في صلاة الجمعة.

وقال “ترامب” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”هجوم إرهابي مرعب وجبان يستهدف المصلين الأبرياء. العالم لا يمكنه أن يتسامح مع الإرهاب”.

وتابع: “يجب هزيمة الإرهاب عسكريا ومحاربة الفكر الذي يمثل قاعدة وجودهم”.

Horrible and cowardly terrorist attack on innocent and defenseless worshipers in Egypt. The world cannot tolerate terrorism, we must defeat them militarily and discredit the extremist ideology that forms the basis of their existence!

