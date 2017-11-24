وافقت النجمة التركية مريم أوزرلي الشهير في الوطن العربي بـ”السلطانة هويام”، على الزواج من حبيبها المصري باسل الزارو، مقدم برنامج “ET” بالعربي.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، قدم باسل في ليلة ماضية عرض الزواج لمريم أوزرلي أثناء عشاء رومانسي جمعهما، حيث قبلت العرض بفرح قائلة “نعم”، بعد العشاء عادت مريم إلى الفندق بسائق خاص وشاركت صورة خاتم الألماس ذو الحجرة الواحدة مع متابعيها.

وبدأت علاقة مريم اوزرلي ( 34 عاما) مع المذيع والممثل المصري باسل الزارو (31 عاما) منذ شهر أغسطس.

يذكر أن نظمت مريم أوزرلي موعدا يجمع بين باسل الزارو وشقيقتها “جنان أوزرلي” في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام الماضية.

واتبعت مريم نصيحة والدتها لها بعدم الوقوع في عشق رجل تركي، بعد فشل علاقاتها السابقة.

يذكر أن كانت تجمع علاقة بين مريم ورجل الأعمال التركي، جان أطاش، وانجبت منه ابنتها الوحيدة “لارا” عام 2013.