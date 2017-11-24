قال رئيس هيئة الفتوى ورئيس اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على استكمال تطبيق أحكام الشريعة التابعة للديوان الأميري بالكويت والعضو الكويتي الوحيد في “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الدكتور خالد المذكور، إن قرار الدول الأربع المقاطعة لقطر (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) إدراج “الاتحاد” ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، “لن يجعلني أعيد النظر في عضويتي بالاتحاد”.

وأضاف المذكور، في تصريحات لصحيفة “الراي” الكويتية تعليقاً على القرار: “هذه وجهة نظر أربع دول فقط، وإدراج أي منظمة أو اتحاد على قوائم الإرهاب يتم ضمن هيئات عالمية كالأمم المتحدة مثلاً”.

وكانت الدول الأربع أعلنت، في بيان مشترك ليل أول من أمس، عن إضافة كيانين، هما “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، و”المجلس الإسلامي العالمي” (مساع)، بالإضافة إلى 11 فرداً على قوائم الإرهاب، وذلك ضمن ما وصفته بـ “الالتزام بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه”.