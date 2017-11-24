لم يمر على حادث #العريش الإرهابي واستهداف المصلين داخل مسجد “الروضة” في مصر ساعة كاملة، حتى تصدر عدد من الهاشتاغات “التريند” المصري بموقع التواصل “تويتر” تنديدا بالحادث الغاشم.

وتحت هاشتاغات “#العريش” و “#Sinai” و”#تفجير_مسجد_الروضه”، دونت آلاف التغريدات المنددة بحادث انفجار عبوة ناسفة بمحيط أحد المساجد فى قرية الروضة أثناء أداء صلاة الجمعة مساء اليوم، حيث تسبب الانفجار فى مقتل وإصابة ما لايقل 330 شخصا.

ودعا المغردون للضحايا بالرحمة فى تعليقاتهم، وطالبوا السلطات بضرورة وسرعة التوصل لمرتكبي الحادث الغاشم ومحاسبتهم.

ريتويت عشان الناس شباب الاسماعيليه إنزلوا دلوقتى اتبرعوا بالدم كل الفصايل فى مستشفى الجامعه #الاسماعيلية مصابين كتير اتحولوا هناك بالاضافه الى مستشفى #العريش العام وبئر العبد بسرعه المصابين كتير جداً . — Sara Aldghar💫 (@sara_aldghar) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

155 نحتسبهم شهداء

لا يمكن أن يكون من فجر مسجد الروضة مسلما ..

يستحيل أن يكون من فجر مسجد الروضة مصريا ..

يجب أن يكون فاجرا كافرا.. قولا واحدا#العريش#Sinai pic.twitter.com/SCLHyFQWJb — معتز مطر (@moatazmatar) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

لعلها ساعة إجابة اللهم احفظ #مصر يحفظك يا كريم#العريش — د أحمدعيسى المعصراوي (@elmasrw) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

مغردون آخرون وجهوا أصابع الاتهام للجيش للنظام المصري.

من قتل المصلين فى صلاة الفجر

وحرق المصابين أحياء

وفجر الكنيسة

ودهس المسيحين أمام ماسبيرو

ليس بالصعب عليه تفجير مسجد الروضة#العريش#sinai — ربعاوية حمساوية ❤ (@sama65s) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

واتهمت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، النظام المصري بالوقوف وراء حادث #العريش الإرهابي في مصر، الذي وقع مساء اليوم، الجمعة، واستهدف #مسجد_الروضة.

وأشارت “عرابي” في منشور لها بـ”فيس بوك” رصدته (وطن)، إلى أن النظام العسكري في مصر هو من قام بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، لتنفيذ الأجندة الإسرائيلية وتهجير المصريين من منطقة بئر العبد من أجل توطين الفلسطينيين مكانهم لتنفيذ ما أطلق عليه “صفقة القرن”.

وأضافت “أنا اتهم مخابرات الانقلاب بتدبير هذا الحادث الاجرامي المنحط، الحادث يهدف لتهجير أهالي بئر العبد, فالمنطقة من عند رفح وحتى بئر العبد هي المنطقة المقترحة لتوطين الفلسطينيين”.

وأكدت المعارضة المصرية “مستحيل أن تقوم جماعة مسلحة تستهدف تعاطف الجماهير باستهداف مسجد أو مكان تجمع، حادث كهذا مهما أعلنت عنه مليون جماعة مسلحة, لا يمكن ان يقوم بتنفيذه الا مخابرات العسكر الهدف من الحادث هو اخلاء المنطقة وتهجيرها”