سخرت إيران من تشبيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مرشدها الأعلى علي خامنئي بالزعيم النازي أدولف هتلر، ووصفت الأمير السعودي بالمغامر.

فقد وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الجمعة تصريحات لولي السعودي حول إيران في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بغير الناضجة والمثيرة للضحك.

وأضاف قاسمي في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن الإدلاء بهذا النوع من التصريحات يجعل السعودية تفقد قيمتها على المستوى الدولي.

ووصف المتحدث الإيراني ولي العهد السعودي بالمغامر، وقال إن مغامراته وتدخله الأخير في الموضوع اللبناني أزعج حلفاء السعودية التاريخيين. وكان يشير إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المفاجئة من الرياض في الرابع من الشهر الحالي، التي عدها مسؤولون لبنانيون وغيرهم أنها كانت نتيجة إملاءات سعودية.

وقال قاسمي في البيان نفسه إن ابن سلمان “يمشي على خطى ديكتاتوريين في المنطقة”، ودعاه إلى التأمل والتفكير في المصير الذي آل إليه أولئك الدكتاتوريون.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصف خامنئي بأنه “هتلر الشرق الأوسط الجديد”، في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، مما يصعد قوة الحرب الكلامية بين البلدين.