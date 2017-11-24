نعى الكابتن محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومنتخب مصر السابق، ضحايا هجوم مسجد “الروضة” في العريش بمنطقة “بئر العبد” في شمال سيناء، والذين بلغ عددهم وفقا لآخر إحصائية رسمية إلى 200 قتيل وأكثر من 130 مصابا حتى الآن.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، دون “أبو تريكة” معلقا على الحادث الآثم ما نصه:”رحم الله شهداء مسجد الروضة واسكنهم فسيح جناته وحفظ الله بلدنا مصر من كل مكروه وسوء”

رحم الله شهداء مسجد الروضة واسكنهم فسيح جناته وحفظ الله بلدنا مصر من كل مكروه وسوء — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 24, 2017

وشهدت مصر اليوم حادث إرهابي دموي جديد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 130 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة تبعه إطلاق نار داخل مسجد “الروضة” بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء.

وتسبب الانفجار في مقتل وإصابة عدد من المصلين، كما أطلق المهاجمون وابلاً من النيران تجاههم.. وفقا لرواية بعض شهود العيان.

كما أشار شهود العيان إلى إن الإرهابيين أضرموا النار في سيارات الأهالي، ثم قاموا بقطع الطريق المؤدي للقرية، فيما سارعت قوات الأمن بإغلاق الطريق بين العريش والقنطرة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين.

وأعلنت الحكومة المصرية الحداد 3 أيام على ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم