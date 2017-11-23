في تطاول غير مسبوق، شنّ الكاتب الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي، هجوما شديدا على الفنانة الإماراتية أحلام، متهما إياها بوصف أمير قطر بـ”النبي” في إحدى أغانيها، واصفا إياها بـ”العايبة”.

وقال “المزروعي” الذي اشتهر بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية دون ان يجد من يردعه في تدوينة عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن” موجها حديثه للفنانة احلام:” يا العايبة الحين تميم المجد ولا تميم النبي هذا تميم الرقلة انتي حرام تكونين فنانه لو بعدك تغنين في ملهى الكاف دروا في لندن ب ٢٠٠ جنية كان احسن لج”.

يا العايبة الحين تميم المجد ولا تميم النبي هذا تميم الرقلة انتي حرام تكونين فنانه لو بعدك تغنين في ملهى الكاف دروا في لندن ب ٢٠٠ جنية كان احسن لج … @AhlamAlShamsi — حمد المزروعي (@uae_3G) November 22, 2017

من جانبها، ردت الفنانة أحلام على تغريدة “المزروعي” متهمة إياه بالتلفيق والفبركة عليها داعية الله أن يريها فيه يوما آجلا غير عاجل.

وقالت “احلام” في سلسلة من الردود على “المزروعي”:”روح حسبي الله ونعم الوكيل فيك جعلك تشوفها في اغلا ما عندك يارب الظلم ظلمات وربي سبحانه بياخذ حقي منك ان شاء الله مثل ما أخذه من غيرك.. ترى تربينا ونحن نغني لشيوخنا وشيوخ الخليج وإذا بعد الازمه حبيتوا تطعنون فيني بالظلم وتبون كبش فدا عيشوا حياتكم كل ظالم وله يوم “.

روح حسبي الله ونعم الوكيل فيك جعلك تشوفها في اغلا ما عندك يارب الظلم ظلمات وربي سبحانه بياخذ حقي منك ان شاء الله مثل ما أخذه من غيرك🙏🏻 ترى تربينا ونحن نغني لشيوخنا وشيوخ الخليج وإذا بعد الازمه حبيتوا تطعنون فيني بالظلم وتبون كبش فدا عيشوا حياتكم كل ظالم وله يوم #يتبع — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 23, 2017

وأضافت قائلة: “والاغنيه تقول تميم الابي مش النبي وإذا انا قايله تميم النبي الله ينتقم مني وإذا انت وغيرك تبلوا علي الله ينتقم منك ومنهم شر انتقام واشوف فيك يوم عاجلاً غير آجلا ان شاء الله ولا تخاف الدنيا سلف ودين وكما تدين تدان حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

والاغنيه تقول تميم الابي مش النبي وإذا انا قايله تميم النبي الله ينتقم مني وإذا انت وغيرك تبلوا علي الله ينتقم منك ومنهم شر انتقام واشوف فيك يوم عاجلاً غير آجلا ان شاء الله ولا تخاف الدنيا سلف ودين وكما تدين تدان حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 23, 2017

وأردفت “أحلام” قائلة: “وتراني بنت زايد بن سلطان ومافي شي بيتغير وشيوخنا ربي يحفظهم مايظلمون حد ابدا ولا ظلموني في يوم ولا بيظلموني وانا بنتهم وولائي الاول والاخير لبلدي الإمارات وانت ان شاء الله بشوف فيك يوم وكل فبركاتكم علي مكشوفة وجعل كلامك عني تشوفه عاجلاً غير آجل يا ارحم الراحمين”.

وتراني بنت زايد بن سلطان ومافي شي بيتغير وشيوخنا ربي يحفظهم مايظلمون حد ابدا ولا ظلموني في يوم ولا بيظلموني وانا بنتهم وولائي الاول والاخير لبلدي الإمارات وانت ان شاء الله بشوف فيك يوم وكل فبركاتكم علي مكشوفة وجعل كلامك عني تشوفه عاجلاً غير آجل يا ارحم الراحمين — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 23, 2017

وتابعت قائلة: “وأخيرا يالله انقلع وهذا اخر رد مني عليك وعلى غيرك راح امشي بطريقي وافرح اني منحتك شرف الرد لاني حرمه بس عن الف رجال من شاكلتك حسبي الله ونعم الوكيل فيك انتهى حديثك مع القضية اليوم برفعها عند رب السماء يا خذ حقي منك واوعدك وقتها بتغريده ملكيه “.

وأخيرا يالله انقلع وهذا اخر رد مني عليك وعلى غيرك راح امشي بطريقي وافرح اني منحتك شرف الرد لاني حرمه بس عن الف رجال من شاكلتك حسبي الله ونعم الوكيل فيك انتهى حديثك مع 👸🏻والقضيه اليوم برفعها عند رب السماء يا خذ حقي منك واوعدك وقتها بتغريده ملكيه 👸🏻 — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 23, 2017

واستمرار في تطاوله، عاود “المزروعي” مهاجمة “أحلام” معايرا إياها بزوجها القطري وبطل سباقات الراليات مبارك الهاجري، قائلا: “ما اقدر اتخيل اني اكون مكان مبارك على فكره مب ذوقي اللي مقاس ريلها 49 عندي موزه وسادتني انقلعي”.

ما اقدر اتخيل اني اكون مكان مبارك على فكره مب ذوقي اللي مقاس ريلها 49 عندي موزه وسادتني انقلعي 😂 … https://t.co/1OUhJBsfZZ — حمد المزروعي (@uae_3G) November 23, 2017

لترد عليه قائلة: “أخذت مبارك لانه ريال وش جاب لجاب اللهم لا شماته #رخيص”.

أخذت مبارك لانه ريال وش جاب لجاب اللهم لا شماته #رخيص — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) November 23, 2017

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” قد تداولوا مقطع فيديو قديم للفنانة الإماراتية أحلام وهي تغني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واصفة إياه بالأبي.

ووفقا لما نشره الناشطون فإن غناء الفنانة “أحلام” وإشادتها بأمير قطر والتي سبق لها وانتقدت اغنية “قولوا لقطر”، جاء خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف في قطر.

حاولت الكتائب الإلكترونية التابعة للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني التصيد في الماء العكر بعد تداول مقطع الفيديو، زاعمن بان “أحلام” وصفت الامير تميم بن حمد آل ثاني بـ”النبي” وهو مالم تقله الفنانة أحلام.

وأطلقت الكتائب الإلكترونية التابعة للقحطاني هاشتاجا بعنوان: “تميم_النبي” هاجموا خلاله الفنانة أحلام زعموا فيه بأنها أقرنت الامير تميم بن حمد بمقام النبي عليه السلام، داعين لإسقاط الجنسية الإماراتية عنها.

وفي سبيل تفنيد الادعاءات الكاذبة لكتائب القحطاني، نشر مغردون مقطع للقصيدة التي تغنيها احلام للشيخ تميم بعنوان “خيل العليا وأسدنا تميم” والمقطع يقول: “ذاع صيتك وصرتي يا صلاة النبي درة الأرض بقيادة تميم الأبي”.