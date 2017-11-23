أدرجت دول حصار قطر (السعودية والإمارات والبحرين مصر) قائمة ضمت كيانين و11 شخصية ووضعتهم على قوائمها الإرهابية المزعومة وكان على رأسها اتحاد علماء المسلمين الذي يشغل فيه مفتي سلطنة عمان الشيخ احمد الخليلي منصب نائب رئيس الاتحاد.

ورغم ما عرف عن العمانيين بتسامحهم ونبذهم للتطرف والعنف والارهاب ودفاعا عن شيخهم الجليل واستنكارا لما تقوم به دول الحصار، أطلق مغردون عمانيون على موقع “تويتر” هاشتناجا بعنوان: ” #الشيخ_احمد_الخليلي” احتل “الترند” العماني، أكدوا فيه بأن التطاول على مقام الشيخ أحمد الخليلي خط احمر، مشيرين إلى انه لو كان الشيخ للإرهاب قدوة فيفخرون بكونهم إرهابيين.

يكفيك أن تستمع لمحاضرة واحدة لسماحة #الشيخ_أحمد_الخليلي لتعرف معدنه الأصيل الخائف على وطنه وجميع الأوطان. #عُمان — 王子 (@iGherbal) November 23, 2017

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عن أي إرهاب تتحدثون و #الشيخ_أحمد_الخليلي هو نائب رئيس #الاتحاد_العالمي_لعلماء_المسلمين

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هدانا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح@waseem_yousef pic.twitter.com/TpL5vaVavR — روحي عمانية (@Nfhat11) November 23, 2017

#الشيخ_أحمد_الخليلي شيخ الامة و لا ضير ما نسمعه اليوم من فتن،، فالأقصى و حاله لم يثير غيظهم — فهد الصقري (@fahadalsaqari) November 23, 2017

لو كان للإرهاب احمد قدوة

بالله أفخر أنني ارهابي

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لو كان احمد شيخنا متطرف

نعم التطرف أيها الإرهابي

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هذا الخليلي الذي بعلومه

صفى الشريعة من اذى الإرهاب

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هذا وريث الأنبياء فقف هنا

مهما تقول فلن ترم إرهابي

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هذا العماني الكريم اخ العلى

وعمان قابوس بلا ارهابي#الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/dqhHzdYDUJ — راعي البوش (@AdamAlsaifi) November 23, 2017

هيهــات أن يأتي الزمان بمثلــه

إن الزمــان بمثلـــه لبـــخيــــل#الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/rMqSiDQFzJ — راعي البوش (@AdamAlsaifi) November 23, 2017

حفظ الله مقامك الكريم

اللهم أحفظ شيخنا سماحة #الشيخ_أحمد_الخليلي من كيد الكائدين ومكر الماكرين

اللهم احفظه وأسعده .. اللهم آمين pic.twitter.com/JbaTFocExv — محمود التميمي 🇴🇲 (@m_altamimi87) November 23, 2017

#الشيخ_احمد_الخليلي شجرة طيبة اصلها ثابت في ارض الوئام والتسامح الي لا تنبت الا طيبا فلا يغيرها مغامرات وحمقات البعض من الذين تلخطت ايديهم بدماء العرب والمسلمين ، اخبروهم ان علمائنا خطوط حمراء وان تجاوزها ستحرق اصابعهم .. pic.twitter.com/2TGj4xQlIX — مصطفى الشاعر #قابوس🇴🇲18Nov (@Mustafa_549) November 23, 2017

يجبر العقول على التواضع أمام علمه

ويستحي الكرم من جود عطائه

داعي الأمة لجمع شتاتها ورأب صدعها

حوا علمه آراء غيره ولم يكفر أو يعادي أو يذم غيره

سماحة #الشيخ_أحمد_الخليلي

أعذرهم وسامحهم على جهلهم — Hussein Al-Hajri (@hussein_alhajri) November 23, 2017

وكانت دول حصار قطر الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، قد اعلنت ضم كيانات وأسماء جديدة إلى قائمة الكيانات الإرهابية التي سبق أن أعلنتها قبل عدة أشهر.

وقالت الدول الأربع في بيان لها، إن القرار الجديد يأتي في إطار ما سمته التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه.

وذكرت القائمة بأن الكيانين هما: المجلس الإسلامي العالمي “مساع”، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.