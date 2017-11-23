في رياء واضح وخارج عن حدود الخلوة إلى الله التي تتمثل بالصلاة، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وهو يصلي في حين يقوم أحدهم بتصويره، مما يؤكد رغبته بالأمر للإيحاء للناس بقربه من الله.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “ابن زايد” وهو يؤدي الصلاة في مقر الحكم في أبو ظبي رياء، ويعلم أنه يتم تصويره وكأنه يتعمد تصدير هذه الصورة للخارج بعد ما عرف عنه من عداء للإسلام والمسلمين.

اللهم قوي ايمانه واجعل كيده له وعليه pic.twitter.com/Fc9BnH5HaP — 🦅 الرفيقـ بوعقالـ 🦅 (@Bo3a8aL) November 23, 2017

من جانبهم، سخر المغردون من ظهوره بهذه الصورة، مؤكدين بأن ظهوره بهذا الشكل المتعمد ليس إلا رياء وكانه يقول للناس “صوروني وأنا أصلي”، في حين وصفه البعض بيهود خيبر.

قاتل العرب ورافع راية اليهود وامريكا.. . ولو كان على الصلاه عبدالله بن سلول كان يصلي بعد رسول الله وفي الصف الاول. — محمد المصلي (@sQ6Jn9URi3zlp49) November 23, 2017

هالرياء أعيا المُرائين والمراخين معاهم😂😂😂 — 🇰🇼بس يا بحر🇰🇼 (@Mariariel3) November 23, 2017

صورني وانا اصلي — Manal (@Manal43766941) November 23, 2017

سبحان الله صلى والعقال مثبت على راسه

انا من الركعة الأولى العقال يطيح عالسريع لا يكون بس مثبت عقاله بغرا — حضرمي حكيم YE❤LB (@haddams999) November 23, 2017