تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعلمة بالمدرسة الابتدائية “فرحات حشاد” بمدينة سيدي بوزيد تكشف فيه عن وجود أقسام للأغنياء و أخرى لفقراء بالمدرسة المذكورة.

ووفقا للفيديو الذي نشرته صفحة “فخار يكسر بعضه” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “وطن”، أوضحت المعلمة أن بعض زملاءها يقومون بانتقاء التلاميذ حسب مهنة الأب لاستدراجهم للدروس الخصوصية التي تبلغ كلفتها في بعض الأحيان 100 دينار.

و أضافت المعلمة أنه يوجد أقسام فيها 17 تلميذا وأخرى فيها 40 تلميذا .

من جانبه، اكد المندوب الجهوي للتربية أن الظاهرة موجودة في المدرسة و في بعض مدارس الجهة وأنه تولى توجيه لجان و مذكرات للمدرسة للحد من هذه الممارسات.