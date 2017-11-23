في خطوة تصعيدية جديدة ربما تتجاوز قطر هذه المرة، أعلنت دول الحصار فجر الخميس، إضافة كلا من اتحاد العلماء المسلمين والمجلس الإسلامي العالمي، بالإضافة إلى 11 فردا على قوائمها الخاصة بالإرهاب.

وقال بيان دول الحصار إن الكيانين المدرجين ‏ “هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاءً لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعماً قطرياً مباشراً على مستويات مختلفة.. ‏بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم”.

ومن بين الأشخاص الـ11 المدرجين، القطري خالد ناظم دياب، والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقياديان بجماعة الإخوان محمد جمال حشمت وعلاء علي محمد السماحي، والمعارضان المصريان يحيى السيد إبراهيم محمد موسى وقدري محمد فهمي محمود الشيخ.

‏من جانبهم، عبر مغردون عن غضبهم ورفضهم لهذه القائمة مستنكرين أن يكون مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد العلماء المسلمين “إرهابيا”، مشيرين إلى أن هذا الامر تم بإيعاز إماراتي.

بغض النظر عن كل علماء الاتحاد

الدول الاربع بكل غباء تعتبر

مفتي سلطنه عمان الخليلي شخص

ارهابي فهو فالاتحاد!!

ابوظبي تعلم

والباقي يتبع بجهل.. — مـتـفـائــل .. (@alcash27) November 22, 2017

راجع تغريدتك وسوف تجد ان جميع الاجابات لن ترضيك ف انت بالاساس تراه نائب رئيس الفتنة اليس كذالك؟

الم يكن ذالك تصنيفك قبل تصنيف الارهاب؟ الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان ارهابي؟!

الشيخ محمد حسن الددو الموريتاني ارهابي؟!

الشيخ عصام البشير ارهابي؟! — Ⓜ️🅰️⚓️🆔 (@O2majid) November 23, 2017

وفيهم الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتى سلطنة عمان. يعني هل نقول أصبح ارهابي😊 — ناصر السعدي (@nassersaif111) November 22, 2017

بالله؟!

الآن الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان يعتبر نائب رئيس كيان إرهابي؟!!

الشيخ محمد حسن الددو الموريتاني عضو كيان إرهابي؟!

الشيخ عصام البشير عضو كيان إرهابي؟ ماذا أبقيتم؟!!

كفاكم سقوطا على وتمرغا على الوحل يا من كان وراؤ#اعلان_قائمة_الارهاب_الثالثة — صحفي مستقل (@indep2017) November 22, 2017

السعودية ودول المقاطعة تعلن قبل قليل ادراج ( الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ) التابع لقطر تحت بند الارهاب .. مفتي سلطنة عمان الشيخ احمد الخليلي ود. خالد المذكور أعضاء مجلس ادارة في هذا الاتحاد .. هناك خطوات يجب الحيطة فيها من هذه الدول ! — المحامي محمد السبتي (@lawyerModalsbti) November 22, 2017

#اعلان_قائمة_الارهاب_الثالثة

،

هل يعني هذا أن مفتي #عمان العلامة أحمد الخليلي قد دخل قوائم الارهاب بحكم أنه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين! — الوليد خالد🇸🇦 (@Alwaleed_Khaled) November 23, 2017

ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد العلماء المسلمين، فإن العلامة الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان يشغل منصب نائبي رئيس الاتحاد عن سلطنة عمان

يشار إلى أن هذه القائمة هي الثالثة التي تصدرها دول الحصار الأربع، حيث أصدرت يوم 24 يوليو/تموز الماضي قائمة صنفت تسعة كيانات وتسعة أفراد ضمن قائمة للإرهاب.

وتشمل الكيانات التسعة ثلاث مؤسسات يمنية وستة كيانات ليبية، إضافة إلى أسماء تسعة أشخاص هم ثلاثة قطريين وثلاثة يمنيين وليبيان وكويتي.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي وضعت دول الحصار 59 كيانا وفردا ضمن قائمة الإرهاب.

وتعصف بالخليج منذ يوم 5 يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب.