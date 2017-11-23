وجه الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، انتقادات لاذعة لدول الحصار بعد إدراجها لاتحاد علماء المسلمين على قوائمها الإرهابية، مشيرا إلى أن ما جرى “حماقة” تقصي السعودية عن محيطها، مؤكدا بأن الاتحاد يضم في جنباته خيرة فقهاء الأمة.

وقال “خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” احاول ان أتفاءل ولكن أصدم بحماقات تقصي المملكة عن محيطها كل يوم، هل تعرفون من في #اتحاد_العلماء_المسلمين ؟ انهم خيرة فقهاء الأمة، علما وفقها وصدقا”.

احاول ان أتفاءل ولكن أصدم بحماقات تقصي المملكة عن محيطها كل يوم، هل تعرفون من في #اتحاد_العلماء_المسلمين ؟

انهم خيرة فقهاء الأمة، علما وفقها وصدقا.https://t.co/ASjhN47mZz — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 22, 2017

وكانت دول الحصار قد اعلنت فجر الخميس إدراج “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، إضافة إلى “المجلس الإسلامي العالمي”، و11 فردًا؛ إلى “قوائم الإرهاب”.

جاء ذلك في بيان للدول الأربعة؛ السعودية والإمارات ومصر والبحرين، نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ومن أبرز الأشخاص المدرجين؛ محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بمصر سابقًا.

وتعصف بالخليج، منذ يونيو/ حزيران الماضي، أزمة كبيرة، بعدما قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدة بأنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” لسلب قرارها الوطني.