كشف المعارض السعودي الشهير عن مجموعة كبيرة من الفضائح والجرائم لعدد كبير من الأمراء السعوديين مرت دون عقاب أو محاسبة.

 

وقال “الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تحت عنوان:”هل تعلم” ورصدتها “وطن”:” هل تعلم ان سلطان بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز بتاريخ27/11/1433هـ قام سموه مع مجموعة من مرافقية بالتعدي بالضرب على المواطن/عصام ناس ولم يحاسب سموه على ما اقترفه بحق المسعود عصام!”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” هل تعلم ان عبدالرحمن بن نايف بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز في عام1432هـ وعند احضارة لقسم شرطة السليمانية بالرياض في قضية مضاربة قام باشهار السلاح على رجال الامن وهرب من المركز وبعدها اصبح مواطن صالح والتحق بالجامعة العربية المفتوحة كلية الآداب تخصص تعليم الإعاقة الخاصة !”.

 

وأردف “الدوسري”: ” هل تعلم ان مشعل بن نواف بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في عام 1430هـ قام بارسال رسائل تهديد وعبارات نابيه لزوجة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد”.

 

وتابع قائلا: ” هل تعلم ان نايف بن سلمان بن عبدالعزيز حصل على بكالوريوس من جامعة الملك سعود كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصص حقوق عينه ملك الحزم باحث نظامي في هيئة الخبراء بالمرتبة السادسة مثله مثل الداشر كم انت عادل ياسلمانكو”.

 

وزاد قائلا: ” هل تعلم ان عبدالله بن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز قام باشهار السلاح على موظف الامن في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ولم تتم محاسبته”.

 

واستطرد قائلا: ” هل تعلم ان عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيزـ صدم عمداً أحد ضابط المرور عند استيقافه مماتسبب بكسر ساق الضابط !”.

 

وأضاف “الدوسري”:” هل تعلم ان فهد بن سيف النصر بن سعود بن عبدالعزيزفي عام1432هـ منع من السفر لممكة للبحرين لمحاولته المتكرره ادخال خمور ثم رفع اسمه! يحمل بكالوريوس علوم عسكرية وهوضابط طيار بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية”.

 

وتابع “الدوسري” سرده لفضائح قائلا: هل تعلم ان فيصل بن محمد بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيزالتحق بكلية الملك خالد العسكرية ولم يكمل دراسته بها عليه قضايا منها حيازه حشيش وسلاح ناري غير مرخص وادخل مستشفى الأمل للعلاج من حالة الإدمان والعياذ بالله”.

 

واختتم تدويناته قائلا: ” هل تعلم ان ناصربن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز في عام 1429هـ قام باطلاق نار على العاملين بمحطة التسهيلات بالظهران قبض عليه أكثر من مرة في قضايا تفحيط وتجمعات للشباب. رجل أعمال مالك مؤسسة الأمير/ناصر بن نواف بن ناصر آل سعود للتجاره”.