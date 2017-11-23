كشف المعارض السعودي الشهير غانم الدوسري عن مجموعة كبيرة من الفضائح والجرائم لعدد كبير من الأمراء السعوديين مرت دون عقاب أو محاسبة.

وقال “الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تحت عنوان:”هل تعلم” ورصدتها “وطن”:” هل تعلم ان سلطان بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز بتاريخ27/11/1433هـ قام سموه مع مجموعة من مرافقية بالتعدي بالضرب على المواطن/عصام ناس ولم يحاسب سموه على ما اقترفه بحق المسعود عصام!”.

هل تعلم ان سلطان بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز بتاريخ27/11/1433هـ قام سموه مع مجموعة من مرافقية بالتعدي بالضرب على المواطن/عصام ناس ولم يحاسب سموه على ما اقترفه بحق المسعود عصام! — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 22, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” هل تعلم ان عبدالرحمن بن نايف بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز في عام1432هـ وعند احضارة لقسم شرطة السليمانية بالرياض في قضية مضاربة قام باشهار السلاح على رجال الامن وهرب من المركز وبعدها اصبح مواطن صالح والتحق بالجامعة العربية المفتوحة كلية الآداب تخصص تعليم الإعاقة الخاصة !”.

هل تعلم ان عبدالرحمن بن نايف بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز في عام1432هـ وعند احضارة لقسم شرطة السليمانية بالرياض في قضية مضاربة قام باشهار السلاح على رجال الامن وهرب من المركز وبعدها اصبح مواطن صالح والتحق بالجامعة العربية المفتوحة كلية الآداب تخصص تعليم الإعاقة الخاصة ! — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 22, 2017

وأردف “الدوسري”: ” هل تعلم ان مشعل بن نواف بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في عام 1430هـ قام بارسال رسائل تهديد وعبارات نابيه لزوجة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد”.

هل تعلم ان مشعل بن نواف بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في عام 1430هـ قام بارسال رسائل تهديد وعبارات نابيه لزوجة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 22, 2017

وتابع قائلا: ” هل تعلم ان نايف بن سلمان بن عبدالعزيز حصل على بكالوريوس من جامعة الملك سعود كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصص حقوق عينه ملك الحزم باحث نظامي في هيئة الخبراء بالمرتبة السادسة مثله مثل الداشر كم انت عادل ياسلمانكو”.

هل تعلم ان نايف بن سلمان بن عبدالعزيزحصل على بكالوريوس من جامعة الملك سعود كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصص حقوق عينه ملك الحزم باحث نظامي في هيئة الخبراء بالمرتبة السادسة مثله مثل الداشر

كم انت عادل ياسلمانكو — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 22, 2017

وزاد قائلا: ” هل تعلم ان عبدالله بن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز قام باشهار السلاح على موظف الامن في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ولم تتم محاسبته”.

هل تعلم ان عبدالله بن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز قام باشهار السلاح على موظف الامن في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ولم تتم محاسبته — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 22, 2017

واستطرد قائلا: ” هل تعلم ان عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيزـ صدم عمداً أحد ضابط المرور عند استيقافه مماتسبب بكسر ساق الضابط !”.

هل تعلم ان عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيزـ صدم عمداً أحد ضابط المرور عند استيقافه مماتسبب بكسر ساق الضابط ! — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 22, 2017

وأضاف “الدوسري”:” هل تعلم ان فهد بن سيف النصر بن سعود بن عبدالعزيزفي عام1432هـ منع من السفر لممكة للبحرين لمحاولته المتكرره ادخال خمور ثم رفع اسمه! يحمل بكالوريوس علوم عسكرية وهوضابط طيار بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية”.

هل تعلم ان فهد بن سيف النصر بن سعود بن عبدالعزيزفي عام1432هـ منع من السفر لممكة للبحرين لمحاولته المتكرره ادخال خمور ثم رفع اسمه!

يحمل بكالوريوس علوم عسكرية وهوضابط طيار بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 22, 2017

وتابع “الدوسري” سرده لفضائح أمراء آل سعود قائلا: هل تعلم ان فيصل بن محمد بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيزالتحق بكلية الملك خالد العسكرية ولم يكمل دراسته بها عليه قضايا منها حيازه حشيش وسلاح ناري غير مرخص وادخل مستشفى الأمل للعلاج من حالة الإدمان والعياذ بالله”.

هل تعلم ان فيصل بن محمد بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيزالتحق بكلية الملك خالد العسكرية ولم يكمل دراسته بها

عليه قضايا منها حيازه حشيش وسلاح ناري غير مرخص وادخل مستشفى الأمل للعلاج من حالة الإدمان والعياذ بالله — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 22, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” هل تعلم ان ناصربن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز في عام 1429هـ قام باطلاق نار على العاملين بمحطة التسهيلات بالظهران قبض عليه أكثر من مرة في قضايا تفحيط وتجمعات للشباب. رجل أعمال مالك مؤسسة الأمير/ناصر بن نواف بن ناصر آل سعود للتجاره”.