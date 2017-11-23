اعتبر الحاخام اليهودي الأكبر في فرنسا موشيه صباغ أن زيارة وزير العدل السعودي السابق ورئيس رابطة العالم الإسلامي الحالي، محمد العيسى لكنيس باريس الكبير خطوة فريدة من نوعها، مؤكدا إيمانه بان هذه الخطوة تمت بضوء أخضر من ولي العهد محمد بن سلمان.

ونقل الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران عن الحاخام “صباغ” قوله تعليقا على الزيارة “زيارة المسؤولين السعوديين الكبيرين للكنيس كانت فريدة من نوعها ومؤثرة”.

وأضاف “هذه أول زيارة لهما في كنيس. أومن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لذلك”.

وتابع قائلا: ” أظهرنا لهم اسفار التوراة والآيات التوراتية باجواء ودية وتعاطف كبير”.

ألحاخام الأكبر للكنيس اليهودي بباريس موشيه صباغ:

"زيارة المسؤولين السعوديين الكبيرين للكنيس كانت فريدة من نوعها ومؤثرة. هذه أول زيارة لهما في كنيس. أومن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لذلك. أظهرنا لهم اسفار التوراة والآيات التوراتية باجواء ودية وتعاطف كبير. pic.twitter.com/ZFDYM6EE2y — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 23, 2017

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى قام بزيارة لأكبر كنيس يهودي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة تمت بدعوة من الحاخام الأكبر ليهود فرنسا حاييم كورسيي وحاخام كنيس باريس الكبير موشي صباغ، ووصفتها بالتاريخية.

وقالت إنها مؤشر جديد على دفء العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن السفير السعودي في باريس محمد الإنكاري رافق العيسى خلال الزيارة.

ونقلت الصحيفة عن صباغ قوله إنه لا يستبعد أن توجه له دعوة لزيارة السعودية، خاصة وأنه شارك في مناسبات سابقة في السفارة السعودية في باريس بدعوة من السفير الإنكاري.