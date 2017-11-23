شنَّ مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، وذلك على إثر ما تكشف خلال الفترة الماضية حول سعيه لإقامة تحالف مع إسرائيل في تثبيت أركان حكمه في الوقت الذي يقوم بع باعتقال العديد من الدعاة والمفكرين والاكاديميين.

وتعبيرا عن رفضهم للهرولة المتسارعة من قبله نحو إسرائيل، أطبق المغردون على موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #ابن_سلمان_صهيوني”، صبوا فيه جام غضبهم عليه وعلى سياساته، مشيرين لعملية التطبيع التي بدات تنجلي يوما بعد يوم في حين يقوم بخنق حركات المقاومة وبيعه للقضية الفلسطينية وسماحه للصهاينة بزيارة المسجد النبوي.

محمد بن سلمان مستعد لبيع حتى دينه مقابل أن يرضى عنه ترامب ونتنياهو

وقريبا سيحول مكة المكرمة والمدينة المنورة الى مرتع للصهاينة#ابن_سلمان_صهيوني — نحو الحرية (@hureyaksa) November 23, 2017

هنالك طائفة يهودية ترفض الصهيونية وترى الفلسطينين هم أصحاب الأرض ..

في نفس الوقت الذي يسعى محمد بن سلمان وحكومات خليجيه و عربية لتثبيت أركان دولة الصهاينة #ابن_سلمان_صهيوني pic.twitter.com/T5VEwwfLs8 — ملامح مؤلمه (@mlame7_2030) November 23, 2017

تطبيع مع الصهاينة.

خنق للفصائل المقاومة.

التخلي عن قضية فلسطين بشكل صريح ومعلن.

مباركة طاغوت مصر على اغلاقه المعابر.

رمي القضية في ملعب الفلسطينيين ثم ارغامهم على التنازل.

فتح الحرم للصحفيين الصهاينة لزيارته.

كل هذا يجعلنا نقول #ابن_سلمان_صهيوني — كشكول (@coluche_ar) November 23, 2017

#ابن_سلمان_صهيوني تعامل مع كل أعداء

أمة العرب والإسلام ودفع لهم أموالا طائلة

لتدمير بلادهم وتهجيرهم والقضاء على

دينهم

وهذا المنهج هو عقيدة يهود خيبر منذ ظهور الإسلام وسوف يستمر إلى أن يسقط

حكمهم ويطردون خارج أرض المسلمين

أو أن يتم قتلهم جميعا ويقطع نسلهم القذر pic.twitter.com/2VHHmBUj8I — Abdulhakim Batman (@AbdulhakimBatm2) November 23, 2017

#ابن_سلمان_صهيوني بإمتياز وإعتقاله لبعض الأمراء ليس محاربة للفساد كما يدعي إنما لإرضاء أسياده . pic.twitter.com/aJwe0Pq6Kb — ساحة البلد (@SahatAlbalad) November 23, 2017

#ابن_سلمان_صهيوني

ابن سلمان لا يريد اي شخص مسلم يعرف بالدين ولو القليل

قريبا سوف ترون الاعتقالات لائمة المساجد والمؤذنين

من يوقف هذا المعتوه اين الغيره على الاسلام pic.twitter.com/qt1o6yk4zK — الحربي (@ALHarbi2923) November 23, 2017

سجن العلماء والدعاة

التضييق على حلقات تحفيظ القرآن

وبالمقابل، إعادة ترميم وافتتاح كنيسة

السماح للصهاينة بتدنيس الحرم النبوي

العمل على تهيئـة الناس لتقبُّل التطبيع

كل هذه الأمور وغيرها..

دفعت بعض المواطنين إلى أن يقولوا:#ابن_سلمان_صهيوني ! — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) November 23, 2017

#ابن_سلمان_صهيوني

الأهداف التي عجز عن تحقيقها قادة الكيان الصهيوني خلال 60عام…

ستتحقق على يد الصهيوني بن سلمان بسرعة الضوء..! – المستحيل اصبح سهلاً" – الحلم اصبح حقيقة" وبشهادة نتنياهو نفسه…!

. pic.twitter.com/zuMpmGGIut — د.احمد الزهراني (@Dr_Zahrany) November 23, 2017

يشار إلى ان هذا الهاشتاج جاء بعد رصد العديد من الادلة والبراهين التي أثبتت سعي ولي العهد السعودي للتطبيع مع إسرائيل بأي ثمن.

وكانت بشائر هذا السعي نحو التطبيع هو ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن زيارة سرية قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإسرائيل للتباحث في حل إقليمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما ظهر هذا التطبيع جليا في لقاءات الأمير تركي الفيصل الأخيرة وظهوره بمؤتمرات إسرائيلية داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة وإعرابه وتمنيه عن فتح سفارة إسرائيلية في الرياض قريبا.

ويؤكد هذه العلاقة “الحميمة” بين ولي العهد السعودي والمسؤولين في إسرائيل، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن وصول العلاقات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية إلى مرحلة غير مسبوقة.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سبتمبر/أيلول الماضي عن وجود علاقات غير مسبوقة بين تل أبيب والدول العربية، مؤكدا بأنه لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون حتى الآن، معتبرا هذا التغير بالأمر الهائل.

ويتزامن ذلك ايضا مع ما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن دبلوماسي غربي ومسؤولين فلسطينيين أن فريقا أمريكيا يضع اللمسات الأخيرة على “اتفاق ترامب” للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل برعاية سعودية.

وكشف الدبلوماسي أن “جاريد كوشنر”، المستشار الخاص وصهر ترامب ورئيس فريقه لعملية السلام، زار السعودية مؤخرا وأطلع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الخطة.

وقال الدبلوماسي الذي كان قريبا جدا من الفريق الأمريكي إن محمد بن سلمان التقى عباس في مطلع نوفمبر ليطلعه على الاقتراح.

وأضاف أن “محمد بن سلمان متحمس جدا للخطة”، وأوضح أنه حريص على التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل أولا ثم بين إسرائيل والدول العربية وهي الخطوة الأولى لتشكيل تحالف بين السعودية وإسرائيل لمواجهة التهديد الإيراني.

وكان مسؤولون رفيعو المستوى في حركة فتح كشفوا عن أنّ الخطة الأميركية الجديدة التي قدمها المبعوث الخاص جاريد كوشنر إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وعرضها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا تتضمن 4 نقاط أساسية تشمل مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين تحت مظلة إقليمية، والتقدم التدريجي نحو حل الدولتين، وتسليم الفلسطينيين مناطق إضافية في الضفة الغربية، ومنح السلطة الفلسطينية “مساعدات اقتصادية سخية”.