في تصريحات لشبكة “CNN” الإخبارية، حذر وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، من مرحلة عصيبة ستمر على منطقة الخليج. وطالب دول الحصار بإيقاف ما وصفه بـ”دراما الخلافات” التي تعتبر لعبة خطرة تهدد استقرار المنطقة.

وقال “آل ثاني” في تصريحاته، إن هذه الدول تعتمد على وسائل التخويف والمساس بسيادة دول الجوار، حيث ارتكبت جرائم لا تُحصى في إسكات المعارضين وخلق الأزمات الإنسانية وغلق الاتصالات والتلاعب بالأسواق وممارسة البلطجة على الدول الأصغر والابتزاز وإرهاب المواطنين والاعتماد على نشر الدعاية المضادة لتشويه سمعة قطر.

وحول ما إذا كانت الأزمة تشكل مخاطر على العلاقات الأمريكية السعودية، قال إن الموقف السياسي السعودي يشكل خطرا على الاستقرار بشكل عام.

وفيما يتعلق باستقالة الحريري، قال إن الظروف التي صاحبتها تشير إلى تدخل مباشر في الشأن اللبناني ومحاولة التأثير على توزان القوى في المنطقة.

كما نوه بالدبلوماسية الأمريكية التي يقودها وزير الخارجية ريكس تيلرسون وجولاته الماراثونية التي قام بها خلال الصيف في محاولة دؤوبة لجلب الأطراف إلى الحوار.