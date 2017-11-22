استنكر الكاتب الصحفي والسياسي المصري عمرو عبدالهادي، عملية الانقلاب الناعمة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، المختفي عن الأنظار منذ 3 سنوات وسط أنباء تناقلتها مصادر معارضة ذكرت أن الشيخ تم تسميمه بسم مشابه للسم الذي قتل ياسر عرفات.

وجاء تصريح “عبد الهادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، تعليقا مشهد اليوم، الذي ظهر فيه محمد بن زايد الذي وصفه بـ “الرجل التاسع في دولة” وهو يقلد محمد بن راشد (الرجل الثاني في الدولة نائب رئيس الإمارات) أحد الأوسمة، ولا اعتبار للشيخ خليفة بن زايد الذي يعد الرجل الأول في الدولة.

ودون الكاتب المصري مستنكرا المشهد ما نصه:”معنى كلمة انقلاب أن الرجل التاسع في دولة الامارات محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي يقلد الرجل الثاني في الدولة نائب رئيس الامارات وسام و لا اعتبار للشيخ خليفه بن زايد الرجل الاول في الدولة”

وتابع “محمد بن زايد انقلب على كل حكام الامارات و لا عزاء للدستور الاماراتي و العادات و التقاليد”

معنى كلمة انقلاب ان الرجل التاسع في دولة الامارات محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي يقلد الرجل الثاني في الدولة نائب رئيس الامارات وسام و لا اعتبار للشيخ خليفه بن زايد الرجل الاول في الدولة

محمد بن زايد انقلب على كل حكام الامارات و لا عزاء للدستور الاماراتي و العادات و التقاليد pic.twitter.com/pGtf21mtBL — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) November 22, 2017

وظهر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اليوم، الأربعاء، وهو يسلم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، “وسام أم الإمارات”، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم اليوم برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، على مسرح قصر الإمارات بأبوظبي.

أبارك ﻷخي محمد بن راشد حصوله على وسام " أم الامارات".. ونعبر عن فخرنا بقيادتنا وهي تثري مسيرة العطاء اﻹنساني، وتلهم العالم بدوافع الخير وحب العطاء لخدمة البشرية pic.twitter.com/tD8f7lOIlx — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 22, 2017

العطاء المجتمعي لأخي محمد بن راشد قيمة راسخة ومبدأ إنساني نسجت ملامحه شخصيته القيادية والفكرية المتمسكة بالميراث الإنساني الكبير للآباء المؤسسين واتخاذه إياه نهجا ومسلكا أصيلا pic.twitter.com/vHm923CE4L — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 22, 2017

ويشار إلى أن الشيخ خليفة مغيب عن الحكم منذ فترة طويلة بعد الإطاحة به من قبل شقيقه محمد بن زايد في انقلاب “أبيض”، ولم تظهر صوره للعامة منذ أكثر من 3 سنوات.

وفي عام 2104 خرج محمد ابن زايد ورفاقه عبدالله بن زايد وأنور قرقاش، ليعلنوا أن الشيخ خليفة مريض وأصيب بجلطة، ثم صرح “ابن زايد” بعد تمام انقلابه أنه بخير وتعافى. وظهور الشيخ خليفة بعدها لا يدل على مرضه أبدا.

وأخيرا في مارس الماضي، أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان غادر البلاد، في زيارة «خاصة» إلى خارج البلاد. ولم تعلن الوكالة عن وجهة الزيارة ولا أسبابها.

ومنذ 2016 إلى 2017 بدا التغير على الشيخ خليفة في مظهره الذي أخذ بالشحوب ونقص وزنه، وتغير طريقة معاملاته التي فاجأت المسؤولين الذين قابلهم مؤخرا. فيما أكدت مصادر أنه تعرض لجرعات من مادة سامة استخدمت أيضا في التخلص من ياسر عرفات وتسمى “البولونيوم”.

ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

ويبلغ آل نهيان من العمر 69 عاما. ووصل إلى سدة الحكم عام 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وانتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي.