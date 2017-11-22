فرضت السلطات الإيرانية، غرامة على النساء، اللواتي يطلين أظافرهن “المانكير” أو يضعن النظارة الشمسية على الرأس.

وجاء القرار الإيراني تحت دعوى أن هذه التصرفات تثير الرجال جنسيا، وهو ما سبب موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.بحسب صحيفة “القدس العربي”

وتقوم بمهمة فرض هذه الغرامة “دوريات الارشاد الإسلامي”، التابعة للحرس الثوري الايراني، والتي تعادل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، والتي للمفارقة لجم دورها، مؤخرا، ولي العهد محمد بن سلمان.

وتعتبر هذه الدوريات، أن طلي النساء أظافرهن ووضعهن النظارة الشمسية على الرأس، يثير الرجال جنسيا، وأن ذلك يعارض الشريعة الإسلامية، حسب زعمها.