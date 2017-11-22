دشن ناشطون بتويتر هاشتاغ تحت عنوان #خطاك_السوء_أمير_الانسانية ، عبروا فيه عن حبهم وتثمينهم لمواقف أمير الكويت، متمنين له الشفاء العاجل بعد دخوله المستشفى اليوم، الأربعاء، لإجراء فحوص طبية إثر إصابته بنزلة برد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص طبية معتادة إثر إصابته بنزلة برد.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح قوله إن أمير البلاد دخل المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية المعتاد إثر نزلة البرد التي تعرض لها.

ومنذ ساعات الصباح امتلأ التويتر بدعوات الشفاء لأمير الكويت، الذي عبر النشطاء عن حبهم وتقديرهم الواسع له بسبب مواقفه المشرفة في المنطقة وسعيه الدائم من أجل توحيد العرب والخليج ونبذ الفرقة.

وأطلق العديد من النشطاء هاشتاجات كان من ابرزها #خطاك_السوء_أمير_الانسانية و #صباح_الاحمد تفاعلوا معهم بالدعاء لأمير الكويت بالسلامة بعد دخوله المستشفى..

#أمير_الكويت يدخل المستشفى لإجراء فحوصات إثر نزلة برد .. من ارض #السلطنة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه #الأمير_صباح_الأحمد وان يجعله ذخراً للكويت والخليج #خطاك_السوء_أمير_الانسانيه pic.twitter.com/0XKsePEjd6 — شبكة عمان المحلية (@OMN_4) November 22, 2017

من قطر وعيالك اهل قطر ، نتمنى لك المشفى العاجل وان الله يقومك بالصحة والسلامه.#خطاك_السوء_أمير_الانسانيه pic.twitter.com/l1RUCYSIRM — بدويّ قطر #2022 (@elrjal) November 22, 2017

#خطاك_السوء_أمير_الانسانيه ربي اسالك ان تشفي الامير شفاءا لا يغادرة سقما. pic.twitter.com/40FrffwM6q — أمين الكندي (@amin_al_kendi) November 22, 2017

اللهم اشفِ وعافِ الشيخ صباح من كل بلاء وسقم.. اللهم كن له عوناً ومعيناً وشافياً ومعافياً ونصيراً.. اللهم اكلأه بعينك… #خطاك_السوء_أمير_الانسانيه

#الأمير_صباح_الأحمد pic.twitter.com/A30gtQOwRp — بو سعد المعمري (@moaath_almamari) November 22, 2017

اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي عبده صباح الاحمد ويلبسه ثوب الصحه والعافيه #خطاك_السوء_أمير_الانسانيه — مشعل السعيدي (@meshalALsaedi) November 22, 2017

وأفادت وسائل إعلام قطرية، بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا بأمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحته.

أجرى سمو الأمير اتصالا بأخيه أمير دولة #الكويت الشقيقة اطمأن خلاله على صحته بعد الفحوصات المعتادة التي أجراها سموه إثر نزلة البرد#مرسال_قطر pic.twitter.com/PeRdSBczuF — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) November 22, 2017

من هو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الشيخ “صباح” دبلوماسي محنك قاد في الآونة الأخيرة جهودا للوساطة بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من ناحية، وبين قطر من ناحية أخرى، على خلفية مزاعم دول الحصار بتورط الدوحة في دعم الإرهاب، وهو ما نفته الحكومة القطرية مرارا وتكرارا.

ولد الشيخ صباح في الكويت في 16 يونيو 1929 ويلقب بعميد الدبلوماسية العربية على جهوده أثناء توليه منصب وزير الخارجية، لاستعادة العلاقات مع الدول العربية التي دعمت بغداد خلال حرب الخليج عامي 1990 و1991 عندما احتلت القوات العراقية الكويت.

وأصبح الشيخ صباح أميرا للبلاد في 2006 .وبعد وفاة الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، أعفى مجلس الأمة خليفته الأمير الشيخ سعد العبد الله الصباح من منصب أمير البلاد لأسباب صحية. وبايع المجلس بالإجماع تولي الشيخ صباح الحكم.