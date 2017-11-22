عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود،

شن الكاتب القطري حسن حمود هجوما عنيفا على الأمير السعودي ورئيس نادي الهلال السابق، عبد الرحمن بن مساعد، ناعتا إياه بالمرتزق برتبة أمير.

وكان “ابن مساعد” قد سخر من وزير الخارجية القطري بسبب تصريحاته التي أكد فيها بأن دول الحصار لخلق الازمات واستنكر فيها رغبة السعودية والإمارات في إجبار قطر على التسليم من خلال مطالب زائفة قائلا:” عندما يعلوا صراخ وزير خارجية قطر..فاعلم بأنه لا يشعر إلّا بالخطر.. وعندما يجن جنون الجزيرة.. فتأكد أنهم يدركون أن أزمة قطر بالنسبة لنا جدًا صغيرة.”

عندما يعلوا صراخ وزير خارجية قطر..فاعلم بأنه لا يشعر إلّا بالخطر.. وعندما يجن جنون الجزيرة.. فتأكد أنهم يدركون أن أزمة قطر بالنسبة لنا جدًا صغيرة..! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 20, 2017

من جانبه رد عليه الكاتب القطري حسن حمود قائلا: “مهما كتبت ونبحت ستبقى مرتزق بدرجة أمير… ومهما طال الحصار ستبقى #قطر عصية على “الدشير”.

مهما كتبت ونبحت ستبقى مرتزق بدرجة أمير…

ومهما طال الحصار ستبقى #قطر عصية على "الدشير"… https://t.co/vmiMDAIdop — حسن حمود #كلنا_قطر (@BoHomoud007) November 21, 2017

وكان وزير الخارجية القطري قد أثنى الاثنين -في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمها مركز “ناشيونال إنترست” بواشنطن- على جهود الولايات المتحدة التي تبذلها من أجل حل النزاع بين دول الحصار وقطر، مؤكدا رغبة الدوحة في حل النزاع.

وفي إطار حديثه عن هذه الأزمة، أشار إلى رغبة لدى السعودية والإمارات في إجبار قطر على التسليم من خلال مطالب زائفة، وتابع أن بعض دول الحصار يديرها أفراد يسعون للقوة والسلطة وترهيب الدول الأخرى، ويخلقون الأزمات ولا يحاربون الإرهاب، محذرا من أن المناورات السياسية تدمر الأمن الإقليمي وتخلق فراغا يظهر فيه المتطرفون.

وأكد وزير الخارجية القطري على ثوابت بلاده، ومنها رفض التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة.

وفي مداخلته بالندوة، تحدث وزير الخارجية القطري عن الأزمة المستجدة في لبنان، وقال إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على النحو الذي تمت به هو تدخل في شؤون لبنان.

وفي الموضوع اليمني، قال إن الدوحة تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، لكن هذا لا يعني دعم استمرار الحرب. ووصف الأوضاع الإنسانية هناك بالمأساوية، داعيا جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار.