شن الكاتب القطري هجوما عنيفا على الأمير السعودي ورئيس نادي الهلال السابق، ، ناعتا إياه بالمرتزق برتبة .

 

وكان “ابن مساعد” قد سخر من وزير الخارجية القطري بسبب تصريحاته التي أكد فيها بأن لخلق الازمات واستنكر فيها  رغبة والإمارات في إجبار على التسليم من خلال مطالب زائفة قائلا:” عندما يعلوا صراخ وزير خارجية ..فاعلم بأنه لا يشعر إلّا بالخطر.. وعندما يجن جنون .. فتأكد أنهم يدركون أن أزمة قطر بالنسبة لنا جدًا صغيرة.”

 

من جانبه رد عليه الكاتب القطري حسن حمود قائلا: “مهما كتبت ونبحت ستبقى مرتزق بدرجة أمير… ومهما طال الحصار ستبقى #قطر عصية على “الدشير”.

 

وكان وزير الخارجية القطري قد أثنى الاثنين -في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمها مركز “ناشيونال إنترست” بواشنطن- على جهود الولايات المتحدة التي تبذلها من أجل حل النزاع بين دول الحصار وقطر، مؤكدا رغبة الدوحة في حل النزاع.

 

وفي إطار حديثه عن هذه الأزمة، أشار إلى رغبة لدى السعودية والإمارات في إجبار قطر على التسليم من خلال مطالب زائفة، وتابع أن بعض دول الحصار يديرها أفراد يسعون للقوة والسلطة وترهيب الدول الأخرى، ويخلقون الأزمات ولا يحاربون الإرهاب، محذرا من أن المناورات السياسية تدمر الأمن الإقليمي وتخلق فراغا يظهر فيه المتطرفون.

 

وأكد وزير الخارجية القطري على ثوابت بلاده، ومنها رفض التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة.

 

وفي مداخلته بالندوة، تحدث وزير الخارجية القطري عن الأزمة المستجدة في ، وقال إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني على النحو الذي تمت به هو تدخل في شؤون .

 

وفي الموضوع اليمني، قال إن الدوحة تدعم الحكومة الشرعية في ، لكن هذا لا يعني دعم استمرار الحرب. ووصف الأوضاع الإنسانية هناك بالمأساوية، داعيا جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار.