سخر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة من سياسة دول الحصار على إثر منعها عن أهل قطر والمقيمين فيها للغذاء والدواء والماء، مشيدا بموقف إيران التي تصرفت كدولة بغض النظر عن الاختلافات السياسية بين البلدين.

وقال “العذبة” خلال استضافته في برنامج “الحقيقة” المذاع على “تلفزيون قطر”: “تمت محاولة خنق أهل قطر والعرب المقيمين فيها بحجب الغذاء والماء والدواء بينما وفرته جمهورية إيران الإسلامية رغم الاختلافات السياسية الكبيرة بين البلدين”.

وأضاف مشيدا بموقف إيران قائلا: “إلا ان تصرفهم كدولة ولم تدار السياسة لديهم بطريقة مراهقين وشيلات”، مؤكدا بأنهم تعاملوا كدولة، موضحا: “نختلف نتفق معهم إلا ان لديهم سياسة رصينة في المنطقة”.

عبدالله العذبة: تمت محاولة خنق أهل #قطر والعرب فيها بمنع الغذاء والماء والدواء، ووفرته #إيران التي تتصرف كدولة وليست بطريقة مراهقين وشيلات.#الأزمة_الخليجية #دليم pic.twitter.com/r8nKBPlocn — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) November 21, 2017

واندلعت الأزمة الخليجية، عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بقطع علاقاتها مع قطر وفرض حصارا بريا وبحريا وجويا عليها.

وفرضت الدول الأربع على قطر إجراءات “بدعوى دعمها للإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة، مؤكدة إلى أن الرباعي العربي “يحاول فرض الوصاية” على قرارها الوطني.