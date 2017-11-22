سخر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية من سياسة دول الحصار على إثر منعها عن أهل والمقيمين فيها للغذاء والدواء والماء، مشيدا بموقف التي تصرفت كدولة بغض النظر عن الاختلافات السياسية بين البلدين.

 

وقال “العذبة” خلال استضافته في برنامج “الحقيقة” المذاع على “تلفزيون قطر”: “تمت محاولة خنق والعرب المقيمين فيها بحجب الغذاء والماء والدواء بينما وفرته جمهورية إيران الإسلامية رغم الاختلافات السياسية الكبيرة بين البلدين”.

 

وأضاف مشيدا بموقف إيران قائلا: “إلا ان تصرفهم كدولة ولم تدار السياسة لديهم بطريقة مراهقين وشيلات”، مؤكدا بأنهم تعاملوا كدولة، موضحا: “نختلف نتفق معهم إلا ان لديهم سياسة رصينة في المنطقة”.

 

واندلعت الأزمة الخليجية، عقب قيام كل من والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بقطع علاقاتها مع قطر وفرض حصارا بريا وبحريا وجويا عليها.

 

وفرضت الدول الأربع على قطر إجراءات “بدعوى دعمها للإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة، مؤكدة إلى أن الرباعي العربي “يحاول فرض الوصاية” على قرارها الوطني.