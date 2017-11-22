انتشرت صورٌ صادمة على الشبكات الإجتماعيّة، لطفل صومالي، يبلغ من العمر ثماني سنوات، تعرّض لضعقة كهربائية في أحياء جدة الغارقة بمياه الأمطار.

وأوضحت الجهات الأمنية أن الحادثة وقعت بحي “الصحيفة”، مؤكدة أنه يتم التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ اللازم.

من جهته كشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد عن سبع حالات صعق كهربائي شهدتها جدة الثلاثاء نتيجة الأمطار، منها حالتان توفيتا في الموقع، لافتاً إلى تلقي 118 بلاغاً متنوعاً، منها 55 حادثة، وبلاغ واحد عن انهيار مبنى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس تداولاً لصورة الطفل الصادمة بجانب أحد أعمدة الإنارة، فيما باشرت طواقم الدفاع المدني بلاغات قدمها عدد من المواطنين حول واقعة الطفل.