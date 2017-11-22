تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو، لشابة سعودية وهي تتزلج على المياه في أحد شوارع مدينة جدة التي غمرتها السيول نتيجة تساقط الأمطار الغزير خلال اليومين الماضيين.

وتظهر في المقطع الذي تداوله كثيرون الفتاة وهي تتزلج بمهارة في أحد شوارع جدة، في الوقت الذي كان آخرون عالقين في سياراتهم ينتظرون عناصر الدفاع المدني لإخراجهم منها.

وشكك مغردون بالفتاة التي ظهرت في الفيديو المتداول على نطاقٍ واسع، وتوقعوا أن يكون شاب ارتدى عباءة نسائية، ليقوم رفقة أصدقائه بتصوير المشهد الطريف.

يذكر أن النظام الآلي للإنذار المبكر أصدر تنبيهات لعدة مناطق من حالة أمطار رعدية من بينها مكة المكرمة والباحة وعسير تتواصل إلى مساء الأربعاء.

يشار الى أن رئيس هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” وجّه بتشكيل فرق ميدانية من المختصين لبحث أسباب القصور الذي كشفت عنه الأمطار التي هطلت على محافظة جدة، وألحقت أضراراً ببعض الممتلكات العامة والخاصة.

وعبّر سعوديون عن غضبهم على مواقع التواصل الإجتماعي، من سوء التخطيط والفساد الذي جعل مدينة جدة تغرق بسبب الأمطار.