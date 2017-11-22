على ما يبدو أنّ الكتائب الإلكترونية التابعة للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وجدت ضالتها في تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق حول رفض الحركة لتصنيف حزب الله حركة إرهابية من قبل الجامعة العربية باعتباره تمهيدا لتصنيف حركته.

وعلى الرغم من أن تصريحات “أبو مرزوق” تخص حركته وتخصه شخصيا، إلا أن الكتائب الإلكترونية استغلت الامر لتشن هجوما عنيفا على الشعب الفلسطيني أجمع، متنكرة لمدينة القدس التي طالما هللت للملك سلمان باعتباره فاتحها الجديد بعد أزمة البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال فرضها على المسجد الأقصى قبل نحو شهرين من الآن.

وأطلقت الكتائب الإلكترونية عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#الرياض_اهم_من_القدس”، شارك فيه العديد من الكتاب والمغردين المقربين من الديوان الملكي السعودي، أكدوا خلاله بأن القضية الفلسطينية والقدس خاصة لم تعد تهمهم.

#الرياض_اهم_من_القدس

عفوا يا صاحبي..لم تعد القضية تهمني..فقد أصبحت قضية من لا قضية له..مصدر رزق للبعض وإضفاء شرعية مزيفة لتحركات البعض.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 22, 2017

#الرياض_اهم_من_القدس ولاتوجد مقارنه كل شبر في بلادي اهم من كل بلدان العالم pic.twitter.com/uhSsBWORmc — Abadi_alwaily 🇸🇦 (@Abadi_alwaily9) November 22, 2017

#الرياض_اهم_من_القدس

بدون شك الوطن بحدوده وسيادته ومصالحه مقدس وهذا اعظم تقديس

اذا تخليت عن بيتك وتركته للأعاصير لترمم بيت جارك هذا اسمه غباء

اذا تخليت عن ابنك لتبر ابناء الآخرين هذا اسمه خيانة الواجب

اذا أهملت والديك وتقربت لوالدي قريبك هذا اسمه عقوق — سعاد الشمري (@SouadALshammary) November 21, 2017

بالعالم الإفتراضي شبيحة #إيران وتجار و #قطر يطلقون وسم #الرياض_اهم_من_القدس

و في الواقع هذه قائمة شهداء #السعودية في #فلسطين ،اين قائمتكم يا صغار يا تجار الحروب والدماء؟

الرياض تلف العالم لدعم فلسطين وبكل بيان ومكان تذكر القضية بينما صغاركم يلفون العالم لمهاجمة السعودية.#امجد_طه pic.twitter.com/lwzXVSlFJy — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 21, 2017

وجاء هذا الهاشتاج، ردا على تدوينة لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال فيها: “النقطة الاولى على جدول اعمال مؤتمر الحوار الفلسطيني: بان حزب الله ليس بمنظمة ارهابية، وان مضى ذلك التصنيف فنحن جميعا الى نفس المصير، يجب ان يكون الموقف بالإجماع لتصويب بوصله العرب السياسية، فلسطين والقدس”.

النقطة الاولى على جدول اعمال مؤتمر الحوار الفلسطيني: بان حزب الله ليس بمنظمة ارهابية، وان مضى ذلك التصنيف فنحن جميعا الى نفس المصير، يجب ان يكون الموقف بالإجماع لتصويب بوصله العرب السياسية، فلسطين والقدس. — د. موسى أبو مرزوق (@mosa_abumarzook) November 20, 2017

وكانت القمة الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب والتي عقدت في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، قد اختتمت اعمالها الأحد ، مشيرة إلى أنه لا حرب قادمة على إيران في الوقت الراهن.

وأعلن وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي أن حزب الله اللبناني هو منظمة “إرهابية”، الأمر الذي لقي اعتراضا من وفدي لبنان، والعراق.