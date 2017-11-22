تسعى السعودية إلى إنشاء منظومة دفاع صاروخي بالتعاون مع (إسرائيل)؛ لصد أي هجوم محتمل على المملكة، حسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» عن صحيفة «برافدا» الروسية.

وكشفت الصحيفة أن الرياض تسعى للتقارب مع (تل أبيب) عبر منظومة الدفاع الصاروخي، التي تشبه إلى حد كبير، «منظومة القبة الحديدية» الإسرائيلية.

وتعتبر السعودية، حسب الصحيفة، نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الأكثر فعالية في العالم.

ونظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الرئيسي هو مجمع «القبة الحديدية»، وقد تم تصميمه لاعتراض الصواريخ التكتيكية غير الموجهة على بعد من 4 إلى 70 كم.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الفكرة السعودية، جاءت في ظل شكوك جدية بأنه في حال هجوم صاروخي واسع النطاق على الرياض فإنها لن تكون قادرة على حماية أراضيها من أي عدوان خارجي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السعودية، مهتمة بالتعلم من التجربة الإسرائيلية في مكافحة تهديد الصواريخ، وفي هذا الصدد قد تشتري المملكة النظام الإسرائيلي «القبة الحديدية».

وشهدت الشهور الأخيرة تقاربا غير مسبوق في العلاقات بين السعودية و(إسرائيل)؛ أبدى مسؤولون إسرائيليون سعادتهم به في تصريحات متطابقة.

وتخشي السعودية من صورايخ إيران المتطورة حال اندلعت حرب بين الطرفين، كما باتت مهددة بصورايخ باليستية بعيدة المدى أطلقت جماعة «الحوثي» في اليمن عددا منها على المملكة في الأشهر الأخيرة.