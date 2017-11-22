اهتزّت محافظة بسكرة في الجزائر، على وقع حادثة مأساوية عقب مصرع رضيعة لم تتجاوز عامين من عمرها، متأثرةً بالتعذيب من والدها.

وقالت مصادر أمنية محلية، الأربعاء “إن قوات الشرطة الجزائرية اعتقلت المتهم البالغ من العمر 25 سنة، فور تلقي تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت تعرّض الرضيعة للتعنيف بسبب ممارسات الوالد الذي كان محل شكاية أمنية من طرف زوجته”.

واعترف الجاني وهو عامل يدوي بورشة بناء محلية، بأنه كان يقوم بعضّ رضيعته وتعنيفها في أنحاء مختلفة من الجسم، دون أن يكون مدركًا لخطورة فعلته التي أودت بحياة البريئة.