في تدوينات كشفت ذات مغزى وتكشف عن معرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرؤساء العرب أكثر من أنفسهم وأنهم لا يمثلون شعوبهم، أكد بنيامين نتنياهو بأن العقبة التي تقف في وجه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي هي الشعوب العربية وليس الزعماء.

وقال “نتنياهو” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” بمناسبة الذكرى الأربعين لخطاب الرئيس المصري الراحل أنور السادات في الكنيسيت: ” أقول بكل أسف: لم ألتق حتى اليوم ب-“السادات الفلسطيني” الذي سيعلن رغبته بإنهاء الصراع ويعترف بدولة إسرائيل بأي حدود كانت ويدعم حقنا بالعيش بأمن وسلام”.

أقول بكل أسف: لم ألتق حتى اليوم ب-"السادات الفلسطيني" الذي سيعلن رغبته بإنهاء الصراع ويعترف بدولة إسرائيل بأي حدود كانت ويدعم حقنا بالعيش بأمن وسلام. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول التي تحيط بنا بل هي الرأي العام في الشارع العربي”، زاعما بأنه “تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية عرضت إسرائيل بشكل خاطئ ومنحاز”.

أكبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول التي تحيط بنا بل هي الرأي العام في الشارع العربي الذي تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية عرضت إسرائيل بشكل خاطئ ومنحاز. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 21, 2017

وتابع “نتنياهو” قائلا :”بدون تغيير كيفية النظر إلى إسرائيل في العالم العربي سيكون صعبا جدا توسيع دائرة السلام إلى الفلسطينيين الذين يتعرضون أيضا لدعاية تحريضية غير متوقفة”.

بدون تغيير كيفية النظر إلى إسرائيل في العالم العربي سيكون صعبا جدا توسيع دائرة السلام إلى الفلسطينيين الذين يتعرضون أيضا لدعاية تحريضية غير متوقفة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 21, 2017

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي تدويناته زاعما:” أرى بذورا لهذا التغيير في أماكن معينة في الرأي العام العربي ويجب تشجيع ذلك”.

أرى بذورا لهذا التغيير في أماكن معينة في الرأي العام العربي ويجب تشجيع ذلك. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 21, 2017

يشار إلى انه وبلمحة سريعة على التغيرات الرسمية العربية تجاه إسرائيل ونجاح أساليب إسرائيل في استقطاب الأنظمة من خلال التطبيع، سنجد أن بعض الزعماء العرب زاروا إسرائيل سراً، والتقوا بقيادات إسرائيلية في محافل دولية، وفتحوا حدود بلادهم لقادة صهاينة أجرموا في حق العرب للمشاركة في مؤتمرات، وفتحوا مكاتب اقتصادية، ولقاء وزير خارجية الإمارات سرا مع نتنياهو في بريطانيا، وما دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن نيته التطبيع مع إسرائيل علنًا وشجبه للمقاطعة العربية مع العدو الإسرائيلي، وما دعا إليه وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل لضرورة إقامة علاقات مع إسرائيل، والنماذج تطول.

ولم يقتصر تحول النظرة لإسرائيل على المستوى الرسمي فقط؛ بل امتد ليشمل قطاعات من المجتمع العربي الشعبي (الثقافية والفكرية والسياسية والإعلامية والفنية والرياضية…) حيث نجد بعض القطاعات العربية تشارك مع وفود إسرائيلية في مهرجانات أو ندوات أو مؤتمرات تحت أسماء الحوار بين الأديان والتعايش السلمي.

ونجد أن رغبة الزعامات العربية للتطبيع مع إسرائيل تأتي من كونهم يرغبون في الحفاظ على عروشهم من خلال كسب ود الولايات المتحدة وهذا الكسب لا يتم إلا من خلال رضا إسرائيل باعتبارها الفتاة المدللة، حيث أنه على الرغم من أن أول مادة في دستور كل دولة عربية تقول إن (الشعب هو مصدر السلطات) إلا أن الشعب غائبٌ ومغيبٌ عن آليات اتخاذ القرارات.