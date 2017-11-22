شن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على الكاتب السعودي الليبرالي تركي الحمد، المقرب من النظام السعودي، بعد ترويجه لأحد الكتب التي تطعن في ثوابت المسلمين وتهاجم أصح كتاب بعد القرآن الكريم وهو “صحيح البخاري” الذي ينقل أحاديث ثبتت صحتها عن “النبي” صلى الله عليه وسلم.

وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) روج تركي الحمد لكتاب “نهاية أسطورة البخاري” لصحابه الكاتب المغربي “رشيد إيلال” المعروف بتهجمه على ثوابت الإسلام، ودون “الحمد” مشيدا بالكتاب ما نصه:”في ظني فإن هذا الكتاب سيغير الكثير من تحجرات العقل..”

في ظني فإن هذا الكتاب سيغير الكثير من تحجرات العقل.. pic.twitter.com/F109lZZ0aH — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 21, 2017

وكان الكاتب المغربي “رشيد أيلال” عضو النادي اليهودى الماسوني فى أوروبا اضطر إلى توقيع كتابه “صحيح البخاري.. نهاية أسطورة”، في أكتوبر الماضي، في إحدى مقاهي مدينة مراكش، بعدما مُنع من توقيعه في قاعة تابعة لبلدية مراكش.

وفي أحد مساجد مدينة مراكش اتهم أحد المشايخ بعدما أنهى خطبة الجمعة يوم 13 أكتوبر الماضي، “إيلال” من فوق المنبر بالإلحاد بينما وجه كلمة شكر في حق عمدة مراكش المنتمي إلى “البيجيدي” الذي منعه من توقيع كتابه، ومما جاء في الدعاء حسب المتحدث ذاته: “منع الله جسدك من النار، يا عمدة مراكش، كما منعت كتاب “صحيح البخاري.. نهاية أسطورة”.

وشن النشطاء هجوما عنيفا على الكاتب السعودي تركي الحمد بعد تروجيه لمثل هذه الكتب التي تطعن في ثوابت المسلمين، مشيرين إى أن من يشك في صحيح البخاري فهو يشك في دينه، نظرا للإجماع الكبير من قبل المسلمين على صحة الكتاب الذي أثنى عليه علماء الأمة.

من يشك في صحيح البخاري …يشك في دينه …ومن يشك في السنه المحمديه خرج من المله …. — الاحرار الدستوريين (@liberalbahrain) November 21, 2017

صحيح البخاري ومسلم

اصح الكتب بعد كتاب الله .

وجميع مايحتويه كتابه وردت عن رسول الله. — سعد المحارب (@5ymah) November 21, 2017

انت و أمثالك من منكري السنة تم الخبر عنكم منذ اكثر من ١٤٠٠ عام — بن فاران البقيلي (@binfaran2009) November 21, 2017

هذا هو الحق الذى لا يشرفهم اتباعه حثالات المجتمع المغربين الاهواء والهوى — Saudia (@Saudia92380323) November 21, 2017

شككو اولا في مشائخنا

الان يشككون في السنه وكتبها وشبهاتها.

ثم سيشكون في القران. ومن ثم في العقيده

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/PYso7Xh6Xo — سعد المحارب (@5ymah) November 21, 2017

ودعا الشيخ السلفي المغربي عبدالله أعياش المعروف بالشيخ “المكناس” إلى إحراق وإتلاف نسخ كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة” لصاحبه رشيد أيلال.

وقال “المكناسي” في تدوينة له بفيسبوك “ما لم يقله العلماء عن مهزلة “صحيح البخاري نهاية أسطورة” هو أنه نفثة مصدور مقهور وهذيان أحد زنادقة غلمان بني علمان نطق على لسانه الشيطان! وبناء عليه فإنه حق لكل مسلم صادق في اسلامه ألا يلتفت إليه إلا بالرد المبطل لمزاعمه المتهافته المتهالكة”.

ومما جاء في تدوينة الشيخ تلميحه إلى جلد الكاتب حينما قال “ووالله لو حصل مثل هذا الفعل الشنيع في عهد حاكم غيور على الدين ما كان جزاء صاحبه إلا ان يجلد ظهره ويقمع شره ويقطع دابره ليتعظ به غيره ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل فقد استحكمت غربة الدين وشاعت الردة ولكن لا أبا بكر لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم “.

يشار أيضا إلى أن الكاتب السعودي تركي الحمد عرف عنه عدائه لأي شيئ يحمل الطابع الإسلامي، ولم ينسى النشطاء بعد تغريداته التي تطاول فيها على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عام 2012.

وكان “الحمد” قد كتب حينها عدداً من التغريدات منها ” خدعونا فقالوا شرع الله، وما هو في النهاية إلا بنات أفكارهم، جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبدالله “.

ليكمل “نازية جديدة تطل بوجهها على عالم العرب اسمها الإسلاموية.. ولكن زمن النازية ولى.. وستشرق الشمس من جديد “.

ويتابع الحمد ” سيد الخلق جاء بعقيدة الإنسان.. فحولها البعض إلى عقيدة بغضاء الإنسان “، ويضيف “كل الأديان تدعو إلى الحب.. فمن وجد في قلبه ذرة من كره فهو ليس على شيء.. وإن صام وصلى.. الممارسات والشعائر لا تعني ما يعتمل في القلب ”

وهاجم تصريحات “الحمد” في ذلك الوقت عدد كبير النشطاء والدعاة في المملكة.

ووجه الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي عبر حسابه في (تويتر) رسالة تناشد بمعاقبته حين قال: (لو أقيم حد الردة على معتدٍ واحدٍ على الله ونبيه لما تكرر التعدي مراراً ولما وُجدت الأقلام المهوّنة لذلك).

و قال الداعية المعروف د. سعد البريك: ‏(فقاعة جديدة يطلقها تركي الحمد فننشغل بها مدةً وننشغل عن الطريق الصحيح، وهو القضاء ثم القضاء).

وقال الداعية حسن القعود: (اقشعرت الأرض وأظلمت السماء من جرأة هذا المنافق فإن سكتنا عن تغريدة تركي الحمد فوالله هذا منذر بسيل عذاب لا قبل لنا به).

وحينها وردت أنباء عن صدور أمر ملكي الأمير محمد بن نايف بإلقاء القبض على تركي الحمد بحسب ما ورد في تغريدات تناقلها المشتركون في تويتر، وأكد مفتي المملكة بأن تغريدة تركي الحمد تنظر فيها هيئة الدفاع عن الرسول الكريم.

تركي الحمد يروج للإباحية في السعودية

وفي أوائل نوفمبر الجاري أيضا، شنّ مغردون سعوديون هجوماً على الكاتب السعودي الليبرالي تركي الحمد، المقرب من النظام السعودي، بعد سبه ومهاجمته للمطالبين بسحب كتاب إباحي أحدث ضجة كبيرة بالمملكة للكاتبة السعودية بدرية البشر زوجة الفنان الكوميدي ناصر القصبي.

وكانت رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر، قد أثارت ضجةً كبيرةً بين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعيّ؛ والذين طالبوا بسحبها من السوق لما احتوته من تحريضٍ على الإباحية، الأمر الذي عارضه تركي الحمد واتهم السعوديين بالتخلف والرجعية، بل وصف المطالبين بسحب هذا الكتاب من السعوديين بأنهم يمارسون “الرذيلة”.

ودون في تغريدة: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي نتحدث عن الفضيلة في الوقت الذي نمارس فيه الرذيلة..كلما علا صوت المدافعين عن الفضيلة كلما علمت انهم يمارسون الرذيلة”.

وزاد الطين بلة بتغريدة أخرى قال فيها: “#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي قلة الادب..كما يراها البعض في العمل الأدبي..جزء من الأدب..وعليكم بمراجعة التراث لمن يحب التراث..رسائل الجاحظ مثلا”.

ولاقت تغريدات “الحمد” هجوماً واسعاً وانتقاداً لاذعاً من قبل السعوديين الذين طالبوا بحفظ هويتهم الدينية والتصدي لمثل تلك النماذج، التي تدعو لنشر الفجور والفسق بدعوى التحرر والتقدمية عن طريق دس السم بالعسل.