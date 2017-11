كشف المحامي الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للعلوم السياسية، محمود رفعت بأن عن معلومات خطيرة تؤكد قيام إمارة دبي بإجراءات واتصالات عديدة مع أوروبا توحي بسعيها للانفصال عن الإمارات تخوفا من الآثار الناجمة عن خوض ولي عهد ابو ظبي العديد من المهاترات التي أصبحت تهدد وجودها.

وقال “رفعت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” معلومة: منذ عدة أشهر تقوم #دبي بالكثير من الإجراءات المالية والاتصالات الصريحة داخل #أوروبا توحي باستعدادها للانفصال عن #الإمارات بعد خوض #أبوظبي الكثير من المهاترات بالمنطقة وتعول #دبي على #الاتحاد_الأوروبي حال انفصالها للبقاء كمركز مالي لا على #أمريكا ما سيضمن لها الاستمرارية”.

يأتي هذا في وقت حذرت فيه وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في الإمارات بمتابعة وسائل الإعلام واتباع الإرشادات الحكومية بعد تهديد الحوثيين باستهداف دول الإمارات بالصواريخ الباليستية، في أعقاب نجاح أحد الصواريخ بالسقوط في العاصمة السعودية الرياض.

https://t.co/fEJuPZLTae #UAE Following recent missile launches into Saudi Arabia from Yemen, claims have been made in public media suggesting there may be attempts to target missiles at the UAE. You should monitor local media reports and follow the advice of local authorities. pic.twitter.com/91KbCB6o7M

— FCO travel advice (@FCOtravel) November 19, 2017