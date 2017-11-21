علق وزير الخارجية الألماني الأسبق، يوشكا فيشر، على الإجراءات الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحاولته تعبيد الطريق لبسط سيطرته على حكم البلاد، مؤكدا بأن “الثورة السعودية من أعلى” قد تؤدي إلى نشوب حرب.

وقال “فيشر” في مقال نشره موقع منظمة “بروجكت سينديكت” المختص في مقالات الرأي للخبراء والساسة والفائزين بجوائز “نوبل”، إن نجاح هذه الثورة ستزيد من حدة التوتر في الإقليم، مشددا على أنه يجب ألا تتم “الثورة من أعلى” دون أخذ بعض الملاحظات الضرورية بعين الاعتبار.

والسبت، قالت وزارة الخارجية السعودية، إنها استدعت السفير الألماني، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال اجتماعه بنظيره اللبناني جبران باسيل.

كما أعلنت السعودية، استدعاء سفيرها في ألمانيا للتشاور، بالإضافة إلى تسليم سفير ألمانيا لدى المملكة، مذكرة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها “غابرييل” خلال لقائه نظيره اللبناني، التي وصفها مصدر في وزارة الخارجية السعودية بـ”المشينة وغير المبررة”.

وكان “غابرييل”، انتقد بشدة التصرفات السعودية مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، ووصفها بأنها “ليست معتادة”.

وقال خلال لقائه، مع نظيره اللبناني في برلين، في إشارة إلى القيادة السعودية: “إن هناك إشارة مشتركة من جانب أوروبا بأن روح المغامرة التي تتسع هناك (بالمملكة) منذ عدة أشهر، لن تكون مقبولة ولن نسكت عنها”.

وردا على هذه التصريحات، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عدم صحة تلك التصريحات، قائلا إن “تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان السعودية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.