بعد تداول مقطع صغير من المقابلة التي صرح فيها بأنهم يعبدون ولي عهد ابو ظبي، نشر موقع “الإمارات71” مقطع فيديو آخر من المقابلة التي أجراها وكيل وزارة الدفاع الإماراتية عبدالله محمد الهاشمي يشيد فيه بإسرائيل مؤكدا بان البلدين تربطهما علاقات أخوة.

ووفقا للمقابلة التي أجرتها معه وكالة “ديفنس أند إيروسبايس” الأمريكية، قال “الهاشمي” ردا على سؤال عما إذا كانت زيادة القدرة العسكرية الإماراتية تشكل تهديدا لـ (إسرائيل)، إن “العلاقة بين البلدين تشبه علاقة الأخوة، والولايات المتحدة هي مثل الأخ الأكبر الذي لن يسمح لنا بأن نتعارك”.

وأضاف أنه “إذا كان هناك حل بين (إسرائيل) والعرب أو فلسطين تحديدا، فإن ذلك سيجري على الطاولة، لأنني لا أعتقد أننا نشكل أي تهديد لـ (إسرائيل)، ولا أعتقد أن (إسرائيل) تشكل تهديدا لدولة الإمارات”.

وكان “الهاشمي” قد أثار الجدل بتصريحاته عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حين قال “أعتقد بأن الرسالة الوحيدة التي أستطيع أن أوجهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمع جيدا إلى الشيخ محمد بن زايد عندما يتحدث.. فهو مرشدنا، والحكمة تخرج من هذا الرجل، ونحن نقتفي أثره، بل في الحقيقة نحن نعبده”.

يذكر أن رسائل البريد الإلكتروني المخترقة لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة والتي تم نشرها في سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت عن ملامح العلاقة الوثيقة بين الإمارات و(إسرائيل).