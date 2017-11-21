مقيم فلبيني ينقذ سعودياً من الغرق في سيول جدة والدفاع المدني يتفرج

تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا، يظهر أفراد جهاز الدفاع المدني في السعودية وهم يقفون عاجزون أمام مواطن علقت سيارته داخل أمطار جدة الغزيرة وكاد يغرق، ليتدخل مقيم فلبيني ويسبح في الماء وينقذه بينما أفراد الدفاع الوطني اكتفوا بالمشاهدة.

وندد النشطاء بالفساد الحكومي في المملكة وعدم جاهزية أفراد جهاز الدفاع المدني لمثل تلك الكوارث، فضلا عن إهدار ملايين الريالات لإنشاء مجاري السيول وتطويرها لمواجهة مثل تلك الكوارث دون جدوى أو فائدة.

وسبق ان أنقذ باكستاني عشرات المواطنين في سيول جده الماضيه بعد عجز الدفاع المدني و سمي شارع باسم الباكستاني خان — Love al- hilal (@samertac) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

فساد عالي المستوى وين mbs عنهم — الشيخه ايفانكا يا طويل العمر (@soussanibrahem) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

هذه أغنى دولة في العالم

رجل الدفاع المدني واقف في مكانه ويقول له لف واجلس على الباب😄

تذكرت السديس عندما قال السعودية وأمريكا تقودان العالم😂 — ميساء (@BMayssae) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

ياللعار ! اين المليارات التي صرفت ع الدفاع المدني اين المليارات التي صرفت ع امارة مكة ! حسبي الله ونعم الوكيل ..

ال سعود جعلو البلاد شماته للأصدقاء قبل الأعداء

والشعب اغلبه مطبل ويقدس ال سعود وبشكل مقززززز !! — الــعــنود الوائـلي (@anouud_0) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

وانطلقت صافرات الإنذار في محافظة جدة، الثلاثاء، على إثر اشتداد الحالة المطرية التي تشهدها المناطق الغربية من المملكة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق بعض الشوارع، ومقرات جهات حكومية جراء السيول.

وحذر الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الأمطار حتى مساء غد فيما تم اغلاق عدد من الأنفاق بعد تجمع مياة الأمطار فيها وتم التحذير من سلوك بعض من الطرق السريعة.

وشهدت جدة منذ ساعات الفجر أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأجزاء الشمالية والغربية منها.

ووجهت انتقادات واسعة للإدارة المحلية بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية مصارف السيول، واتهم المسئولين بعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.