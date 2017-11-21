عرضت قناة “الجديد” اللبنانية، تقريراً، عن فتاة محجبة راقصة، متمسكة بحجابها وبرقصها الذي تقول إنه “شغفها”.

وقالت الفتاة صابرينا الشامي في تقرير عرض في حلقة برنامج “للنشر”، إنها ترقص “لاتيني وسالسا وشرقي” وأنواع رقص أخرى، لافتة الى أنها تقيم حفلات وعروضات تُعنى بحقوق المرأة وأنها “ترقص من أجل هدف”.



وتضيف الشامي أن هدفها الأساسي هو أن تقول إن “الفتاة المحجبة تستطيع أن تفعل ما تريد”.

وأثارت الفتاة “الشامي”، حالةً من الجدل بين المغرّدين الذين اعتبر قسمٌ كبيرٌ منهم أن ما تقوم به فيه تشويهٌ للدين الإسلامي، مطالبين إياها بخلع حجابها ثم تفعل ما يحلو لها.

وردًّا على ذلك قالت: “لو كنت أريد أن أخلع حجابي لما ارتديته في الأساس”.

لك ترقصي بالاربعة يا مقوصة انقبري رقصي بس شيلي الحجاب الله يلعن هبلك — tima (@fatimasamir3) November 20, 2017

انا محجبي شرعي وانتي شوهتي سمعت لمحجبين ولااسلام انتي شيطانك كبير الله يهديكي — Sara Houssam (@HoussamSara) November 20, 2017

عيب والله العظيم عيب🙈🙈 — ghassani (@gh_jaff) November 21, 2017