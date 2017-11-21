تعرض مغرد سعودي لحالة من الإحراج الشديد على موقع التدوين المصغر “تويتر” بعد ان نشر معلومة زعم فيها عدم وجود كاميرات مراقبة في السويد لانعدام الجريمة فيها، الامر الذي اضطر فيه حساب متخصص بنشر اخبار السويد للجمهور العربي للتدخل.

القصة بدأت بتغريدة نشرها الناشط السعودي نواف العصيمي، جاء فيها: “هل تعلم أنه في دولة السويد تكاد تنعدم كاميرات المراقبة، حيث إن الجرائم تكاد تنعدم! وجميع الجرائم المسجلة تم تنفيذها بالخطأ!”.

غير صحيح — #السويد 🇸🇪 (@Sweden_AR) November 19, 2017

بدوره، رد حساب “السويد” باللغة العربية على العصيمي، بأن معلومته غير صحيحة، وهو ما جعل الأخير يغير اسم الدولة، قائلا: “المعذرة منك، لتصحيح المعلومة الدولة هي النرويج”.

حساب “النرويج” بالعربي لم يدع مجالا للعصيمي لتفادي الإحراج، ورد عليه “جرّب دولة أخرى”.

جرب دولة أخرى. — النرويج – Norway (@NorwayAr) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

نواف العصيمي، الذي وجد نفسه محاصرا بحسابين يعدان مرجعا للناشطين العرب الراغبين باستقاء معلومات صحيحة عن السويد والنرويج، جرّب بالفعل دولة أخرى، قائلا: “طيب اليابان”.

لم يتأخر حساب “اليابان بالعربي” على نواف العصيمي، الذي لا يتجاوز متابعوه 5 آلاف، ورد عليه “ولا اليابان”.

اوكي اليابان — Nawaf Alosaimi (@NawafOsaimi) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وفجأة وبلا سابق إنذار تدخل الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي لإنقاذ “العصيمي” من الحصار الثلاثي، قائلا له: ” قول مصر ومش هنكدبك”.