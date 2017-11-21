تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للفنانة الإماراتية وهي تغني لأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واصفة إياه بالأبي.

 

ووفقا لما نشره الناشطون فإن غناء الفنانة “أحلام” وإشادتها بأمير قطر والتي سبق لها وانتقدت اغنية “قولوا لقطر”، جاء خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف في قطر قبل أيام.

 

ومن جانب آخر، حاولت الكتائب الإلكترونية التابعة للديوان الملكي السعودي التصيد في الماء العكر بعد تداول مقطع الفيديو، زاعمن بان “أحلام” وصفت آل ثاني بـ”النبي” وهو مالم تقله الفنانة أحلام.

 

وأطلقت الكتائب الإلكترونية التابعة للقحطاني هاشتاجا بعنوان: “تميم_النبي” هاجموا خلاله الفنانة أحلام زعموا فيه بأنها أقرنت الامير تميم بن حمد بمقام النبي عليه السلام، داعين لإسقاط الجنسية الإماراتية عنها.

 

ويبدو ان الكتائب الإلكترونية تعمدت نشر المقطع بكثافة بهدف إلحاق الأذى بأحلام التي عادة تنشر في حسابها على” سناب شات” مقاطع فيديو من حفلات الاعراس التي تحييها، فيما لم تنشر أي مقطع من الحفل المذكور حرصاً على وضعها الحساس لكون زوجها وأبنائها قطريي الجنسية وهي إماراتية.

 

وفي سبيل تفنيد الادعاءات الكاذبة لكتائب القحطاني، نشر مغردون مقطع للقصيدة التي تغنيها احلام للشيخ تميم بعنوان “خيل العليا وأسدنا تميم” والمقطع يقول: “ذاع صيتك وصرتي يا صلاة النبي درة الأرض بقيادة تميم الأبي”.

 

 

 

 