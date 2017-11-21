تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام وهي تغني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واصفة إياه بالأبي.

ووفقا لما نشره الناشطون فإن غناء الفنانة “أحلام” وإشادتها بأمير قطر والتي سبق لها وانتقدت اغنية “قولوا لقطر”، جاء خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف في قطر قبل أيام.

ومن جانب آخر، حاولت الكتائب الإلكترونية التابعة للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني التصيد في الماء العكر بعد تداول مقطع الفيديو، زاعمن بان “أحلام” وصفت الامير تميم بن حمد آل ثاني بـ”النبي” وهو مالم تقله الفنانة أحلام.

وأطلقت الكتائب الإلكترونية التابعة للقحطاني هاشتاجا بعنوان: “تميم_النبي” هاجموا خلاله الفنانة أحلام زعموا فيه بأنها أقرنت الامير تميم بن حمد بمقام النبي عليه السلام، داعين لإسقاط الجنسية الإماراتية عنها.

انتمائها للإمارات يتعارض مع دولة إرهابية تسعى إلى خلق الفتن في المجتمعات العربية ..#تميم_النبي @AhlamAlShamsi https://t.co/lUuY7UQFVJ — نورة شنار (@Norashanar) November 21, 2017

@AhlamAlShamsi #تميم_النبي انا اقولكم انه الفلوس تغير النفوس لكن توصل للنبوه الصراحة شي مؤسف للأسف — Mohammed Alkaabi🇦🇪 (@binSalemAlkaabi) November 21, 2017

#تميم_النبي طقاقه ! وتطبل لـ خائن باع وطنه واهله !! وتصفه بالنبي !! الله يعز الانبياء ويكرمهم منكم ، لاحول ولا قوه الا بالله .. الله لا يخسف بناا .. — جويجان 🇸🇦 (@ar1__5) November 20, 2017

#تميم_النبي

عقبال ما تنسحب منها الجنسيه الاماراتيه هالمنحطه المنافقه وتمنع من دخول الدول المقاطعه موقفها صار واضح وكلبة فلوس ما تبي رزقها ينقطع بالدول المقاطعه — ساره العتيبي (@0ARAH) November 20, 2017

ويبدو ان الكتائب الإلكترونية تعمدت نشر المقطع بكثافة بهدف إلحاق الأذى بأحلام التي عادة تنشر في حسابها على” سناب شات” مقاطع فيديو من حفلات الاعراس التي تحييها، فيما لم تنشر أي مقطع من الحفل المذكور حرصاً على وضعها الحساس لكون زوجها وأبنائها قطريي الجنسية وهي إماراتية.

وفي سبيل تفنيد الادعاءات الكاذبة لكتائب القحطاني، نشر مغردون مقطع للقصيدة التي تغنيها احلام للشيخ تميم بعنوان “خيل العليا وأسدنا تميم” والمقطع يقول: “ذاع صيتك وصرتي يا صلاة النبي درة الأرض بقيادة تميم الأبي”.

@AhlamAlShamsi

يا بلادي من المشرق الى المغربي

ذاع صيتك وصرتي يا صلاة "النبي"

درة الأرض بقيادة #تميم "الأبي" 👻

شيخنا خيال العليا وأسدنا تميم👌🏻💗💗

ابدعتي ياحلام وانتي تغنينها 😜#تميم_الأبي#تميم_النبي pic.twitter.com/rhwk2mxaBx — Maha Al Khater 🇶🇦 (@MBHAlkhater) November 21, 2017