ابتلع ثعبان ضخم طوله 14 قدماً، سحلية كبيرة الحجم وزنها 33 رطلاً وبطول 3 أقدام، في تايلاند.



واكتشفت سيدة تايلاندية الثعبان تحت ألواح من الخرسانة في الجزء الخلفي من منزلها وسط البلاد لتستدعي رجال الإنقاذ على الفور.

وبعد وصول المنقذين الى المنزل، ظهروا في فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وهم يقومون بتحطيم لوح الخرسانة الذي تختبئ تحته الأفعى لإخراجها.

ولاحقاً تم إخراج الثعبان ونقله في سيارة خاصة، بينما ظهر بطنه منتفخاً بشكلٍ كبير جراء السحلية الكبيرة التي ابتلعها قبل اختبائه.

وترك المنقذون الثعبان في السيارة حتّى تمكن من اخراج السحلية من بطنه في مشهدٍ صادم.