أشار المغرد الشهير “كشكول” الذي يتابع تحليلاته السياسية وتسريباته ما يقارب 200 ألف شخص على تويتر، إلى أن الحلقة الأخيرة في مسلسل انقلاب محمد بن سلمان على أفراد أسرته، ستكون باعتقال عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووضعه تحت الإقامة الجبرية ومصادرة جميع أملاكه، وبهذا تكون الساحة قد تم إخلائها تماما أمام ولي العهد السعودي.

ودون “كشكول” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”اخر حلقة في مسلسل انقلاب MBS على ال سعود، وضع الأمير أحمد بن عبدالعزيز تحت الإقامة الجبرية مع تجميد جميع أرصدته والتحفظ على كامل ممتلكاته.”

اخر حلقة في مسلسل انقلاب MBS على ال سعود، وضع الأمير أحمد بن عبدالعزيز تحت الإقامة الجبرية مع تجميد جميع أرصدته والتحفظ على كامل ممتلكاته. — كشكول (@coluche_ar) November 21, 2017

وعلق حساب “مجتهد” الذي اشتهر بتسريباته من داخل أروقة الحكم في المملكة، على تغريدة “كشكول” بقوله إن مصادره الخاصة تؤكد هذه المعلومة.

مصادر مجتهد تؤكد هذا الخبرhttps://t.co/IZ7JvDRqgg — مجتهد (@mujtahidd) November 21, 2017

وكانت مصادر سعودية قد كشفت في 7 نوفمبر الجاري، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز, غادر المملكة العربية متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية, قبل ساعات من تنفيذ مذبحة الأمراء التي طالت نحو 11 أميراً سعودياً أبرزهم الوليد بن طلال والعشرات من الوزراء ورجال الاعمال السعوديين.

وقال حساب الشبكة العربية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حينها, إن مغادرة الامير السعودي جاءت قبل ساعات قليلة من بدء حملة الاعتقالات.

#السعودية #خاص

مغادرة الأمير أحمد بن عبدالعزيز المملكة متوجهاً إلى #الولايات_المتحدة يوم السبت الماضي قبل بدء حملة الإعتقالات بساعات قليلة.. pic.twitter.com/RI2J3Yab3k — 🌏 الشبكة العربية (@ArabNetwork_) November 7, 2017

والأمير أحمد بن عبد العزيز كان قد شغل منصب نائب وزير الداخلية في السعودية خلال الفترة من العام 1975 وحتى العام 2012، وهو أحد الأبناء الأقوياء للملك المؤسس، كما أنه ابن الأميرة حصة السديري، ويُشار له على أنه كان أقوى المرشحين لخلافة الملك سلمان كونه ينتمي لجيل أبناء عبد العزيز، ويشار له أيضا على أنه أكبر تهديد يواجه طموحات الأمير محمد بن سلمان.

وفرض الحرس الملكي السعودي طوقاً مشدداً حول قصر الأمير أحمد بن عبد العزيز قبل تنفيذ حملة ما يعرف بـ”مذبحة الأمراء”, ومنع الدخول أو الخروج من القصر.

وتكمل المصادر بأن الأمير “أحمد” مُنع من مغادرة المملكة لدى وصوله إلى المطار في بداية الأمر، إلا أن ضغوطا أميركية تمكنت لاحقا من إتاحة الفرصة له للمغادرة كونه كان في طريقه الى الولايات المتحدة التي وصلها بالفعل ويتواجد فيها حاليا.

وأشار محللون إلى‏ إن “لجوء” الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة يعني أنه يُراد أن يكون في مأمن حتى إذا ما غرق بن سلمان جعلته أمريكا بديلا لإنقاذ آل سعود.